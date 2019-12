ब्रॉक लैसनर द्वारा 2019 में सभी पीपीवी में किए गए प्रदर्शन पर एक नजर मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER फ़ीचर Published Dec 22, 2019

Dec 22, 2019 IST SHARE

ब्रॉक लैसनर ने साल 2019 में हुए पीपीवी में शानदार प्रदर्शन किया

WWE के मौजूदा चैंपियन ब्रॉक लैसनर के लिए साल 2019 काफी शानदार रहा। बीस्ट ने 2019 की शुरुआत यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ की, तो साल का अंत उन्होंने WWE चैंपियन के तौर पर की है। लैसनर 2019 में फिन बैलर, सैथ रॉलिंस, रे मिस्टीरियो जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ फिउड में रहे। इसके अलावा उन्होंने इस साल सभी को हैरान करते हुए मनी इन द बैंक मैच को भी जीता। ब्रॉक लैसनर साल 2019 में हुए पीपीवी में 7 मैच लड़े, जिसमें उन्होंने 5 में जीत दर्ज की और 2 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि लैसनर को साल के सबसे बड़े पीपीवी रेसलमेनिया में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं ब्रॉक लैसनर ने 2019 में हुए पीपीवी में कैसा प्रदर्शन किया: 1- रॉयल रंबल: ब्रॉक लैसनर ने फिन बैलर को सबमिशन के जरिए हराते हुए यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड किया। 2- रेसलमेनिया 35: सैथ रॉलिंस ने ब्रॉक लैसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हुए मुकाबले में शिकस्त दी। 3- मनी इन द बैंक: ब्रॉक लैसनर ने अली, एंड्राडे, बैरन कॉर्बिन, ड्रू मैकइंटायर, फिन बैलर, रैंडी ऑर्टन और रिकोशे को हराते हुए मनी इन द बैंक मैच को जीता। 4- एक्सट्रीम रूल्स: ब्रॉक लैसनर ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को कैशइन करते हुए सैथ रॉलिंस को हराया और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने नाम किया। 5- समरस्लैम: सैथ रॉलिंस ने ब्रॉक लैसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हुए मुकाबले में हराते हुए टाइटल को अपने नाम किया। 6- क्राउन ज्वेल: ब्रॉक लैसनर ने केन वैलासकेज को सबमिशन से हराते हुए यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया। 7- सर्वाइवर सीरीज: ब्रॉक लैसनर ने रे मिस्टीरियो को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हुए नो होल्ड्स बैरेड मैच में शिकस्त देते हुए अपने खिताब को डिफेंड किया। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...