WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर के फ्यूचर पर बड़ा अपडेट सामने आया अंकित प्रमोद FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 06, 2020

Jan 06, 2020 IST SHARE

ब्रॉक लैसनर रॉयल रंबल भारत में 27 जनवरी 2020 को आनी वाली है, कुछ मुकाबलों को कार्ड में डाल दिया है लेकिन फैंस ये उत्साहित है कि WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर किसके खिलाफ साल के बड़े पीपीवी में लड़ेंगे।केज साइड की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते होने वाली रॉ में साफ हो जाएगा की रॉयल रंबल में लैसनर का किसके खिलाफ मैच होगा। इस हफ्ते की रॉ में ब्रॉक लैसनर के विरोधी के बारे में साफ हो जाएगा कि वो रॉयल रंबल में किसके खिलाफ लड़ेंगे सर्वाइवर सीरीज के बाद से ब्रॉक लैसनर को नहीं देखा गया, इस पीपीवी में रे मिस्टीरियो के खिलाफ लैसनर ने मैच लड़ा था। कयास लगाया जा रहा है कि WWE केन वैलासकेज को ब्रॉक लैसनर के खिलाफ बुक करना चाहता है क्योंकि क्राउन ज्वेल में दोनों का मैच इतना खास नहीं रहा था। इसके अलावा केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स का नाम भी लैसनर के विरोधी के रुप में लिया जा रहा है। इस हफ्ते साल की पहली रॉ होने वाली है जबकि ब्रॉक लैसनर आने वाले हैं ये पहले ही एलान हो चुका है। अब देखना होगा कि रॉयल रंबल के लिए ब्रॉक लैसनर को कौन चैलेंज करता है और किस तरह स्टोरीलाइन बनती है।





