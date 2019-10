WWE न्यूज: ब्रॉन स्ट्रोमैन और टायसन फ्यूरी के बीच हुई झड़प की स्टोरीलाइन का आइडिया किसका था? Subham Pal FOLLOW ANALYST न्यूज़ 82 // 11 Oct 2019, 17:27 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

टायसन फ्यूरी इस हफ्ते राॅ के अंत में ब्रॉन स्ट्रोमैन और टायसन फ्यूरी के बीच काफी झड़प हुई, जिसे छुड़ाने के लिए कई सुपरस्टार्स और अधिकारियों को बाहर आना पड़ा। स्पोर्ट्सकीड़ा के Dropkick DiSKcussions के नवीनतम संस्करण में कोरी गंज़ से बात करते हुए टॉम कोलोहुए ने खुलासा किया कि पॉल हेमन ने इस सैगमेंट को प्लान किया था और इस सैगमेंट के दौरान जो झड़प हुई, उसे बुक करने के पीछे विंस मैकमैहन का भी हाथ था। "मै जानता हूं कि पॉल हेमन ने ही यह प्लान कर लिया था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और टायसन फ्यूरी का यह सैगमेंट कैसा होने वाला है। साथ ही विंस मैकमैहन भी इसमें शामिल थे।" रॉ के पहले प्रोडक्शन मीटिंग के दौरान विंस मैकमैहन और पॉल हेमन के बीच तनावपूर्ण माहौल पर रिपोर्ट करने के बाद, टॉम ने आगे कहा कि WWE ने इस हफ्ते लंबे मैच कराने का फैसला किया- लेसी इवांस vs नटालिया(17 मिनट) और द वाइकिंग रेडर्स vs रॉबर्ट रूड & डॉल्फ जिगलर(16 मिनट)। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि वे सैथ राॅलिंस और ब्रे वायट का सैगमेंट न होने से बचे समय को पूरा कर सके। "उसका(स्ट्रोमैन vs फ्यूरी) निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन हैल इन ए सैल के बारे में जिक्र न करने का फैसला बाद में लिया गया। इसलिए उन लोगों को बाकी बचे समय को भरने की जरूरत थी और इसने हमें कुछ मौके दिए और इसने हमें लंबे मैच दिए। " WWE ने घोषणा की है कि 11 अक्टूबर ( भारत में 12 अक्टूबर) को लॉस वेगास में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस होगी जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन, टायसन फ्यूरी, ब्रॉक लैसनर और केन वैलासकेज शामिल होंगे। हालांकि, अभी तक यह कंफर्म नही हुआ है लेकिन संभावना है कि WWE जल्द ही क्राउन ज्वेल इवेंट के लिए ब्रॉक लैसनर vs केन वैलासकेज और ब्रॉन स्ट्रोमैन vs टायसन फ्यूरी के मैच की घोषणा कर सकती है। WWE News in Hindi, RAW, SmackDown के सभी मैच के लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...