"जॉन सीना के ऊपर ऐज Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने वाले हैं ये बात छुपाकर रखी गई थी"

जॉन सीना(John Cena) और ऐज(Edge) का प्रोफेशनल रेसलिंग में बहुत बड़ा नाम हैं। जॉन सीना पार्ट टाइम के रूप में इस समय WWE में काम कर रहे हैं। क्रिस मास्टर्स(Chris Masters) ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जॉन सीना के ऊपर ऐज मनी इन द बैंक(Money in the Bank) कैश इन करने वाले हैं ये किसी भी WWE सुपरस्टार्स को पता नहीं था।

ये भी पढ़ें:- WWE Rumour Roundup: ड्रू मैकइंटायर के हेल्थ पर अपडेट, बड़े सुपरस्टार की जल्द हो सकती है वापसी

जॉन सीना को लेकर क्रिस मास्टर्स ने कही बड़ी बात

WWE New Year’s Revolution 2006 पीपीवी में हुए एलिमिनेशन चैंबर मैच में जॉन सीना की जीत हुई थी। ऐज ने इसके बाद अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन जॉन सीना के ऊपर किया। ऐज ने जॉन सीना को हराकर WWE चैंपियनशिप हासिल कर ली थी।

ये भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें Royal Rumble मैच में विमेंस स्टार्स ने एलिमिनेट किया था

SK Wrestling’s Inside SKoop में क्रिस मास्टर्स ने इस मोमेंट को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा,

उस एलिमिनेशन चैंबर मैच में मैं और कार्लिटो भी थे। जॉन सीना ने हमें भी नहीं बताया कि ऐज आकर इसके बाद तुरंत कैश इन करने वाले हैं। हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था। सभी की तरह हमें भी बड़ सरप्राइज मिला था। कार्लिटो दूसरे जनरेशन के थे तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा था। उनको कुछ समझ नहीं आया था। उन्हें भी बिल्कुल पता नहीं था कि ऐज कैश इन करने वाले हैं।

Advertisement

इस एलिमिनेशन चैंबर में क्रिस मास्टर्स अंतिम बार नजर आए थे। ये मैच काफी खास रहा था लेकिन मैच के अंत में ऐज ने सभी को सरप्राइज दिया था। और इस बारे में किसी भी सुपरस्टार्स को जानकारी नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। बैकस्टेज में भी इसे लेकर कोई बात नहीं हुई थी। क्रिस मास्टर्स उस मैच में अंतिम तक थे इसलिए वो काफी चौंक गए थे। ये ही बात उन्होंने यहां पर बताई।

ऐज ने जिस अंदाज में कैश इन किया था वो आज भी फैंस के जेहन में है। WWE इतिहास का ये सबसे चौंकाने वाला पल रहा था। ऐज इस समय रिंग से बाहर चल रहे हैं। वहीं जॉन सीना भी कभी-कभी WWE रिंग में नजर आते हैं। दोनों का WWE में रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।