WWE ने Clash of Champions पीपीवी के लिए बहुत बड़े मैच का ऐलान किया

Clash of Champions पीपीवी की तैयारी रॉ और स्मैकडाउन में चल रही है। कई मैचों का ऐलान इसके लिए हो चुका है।Clash of Champions पीपीवी इस बार 27 सितंबर 2020 को होगा। WWE ने Clash of Champions के लिए एक बड़े मुकाबले का ऐलान कर दिया है। स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच इस पीपीवी में देखने को मिलने वाला है। इस समय स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन सिजेरो और नाकामुरा हैं। और अब ये अपना टाइटल लूचा हाउस पार्टी के खिलाफ डिफेंड करेंगे।

ये भी पढ़ें: WWE Raw की वजह से कंपनी को हुआ बहुत बड़ा नुकसान, ये खबर सुनकर विंस मैकमैहन के उड़ जाएंगे होश

हालांकि अभी इस बात का पता नहीं है कि लूचा हाउस पार्टी से कौन सिजेरो और नाकामुरा का मुकाबला इस पीपीवी में करेगा। शायद ये मैच में ही पता चल पाएगा। दो हफ्ते पहले मेेटेलिक और कलिस्टो ने सिजेरो और नाकामुरा को हराया था। ये तब हुआ था जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने सिजेरो और नाकामुरा के ऊपर अटैक किया था।

इस हफ्ते SmackDown में एक सिंग मैच सिजेरो और मेटालिक के बीच हुआ था। दोनों सुपरस्टार्स के बीच काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मैच के दौरान कई ज्यादा हाई्र फ्लाइंग मूव्स का इस्तेमाल भी हए। अंत में सिजेरो ने मेटालिक को अपना फिनिशर देते हुए इस मैच में आसानी के साथ जीत दर्ज कर ली। अब क्लैश ऑफ चैंपियंस में टैग टीम मैच में काफी मजा आने वाला है। लूचा हाउस पार्टी यहां पर चैंपियन बन सकती हैं।

WWE Clash of Champions का अभी तक का मैच कार्ड

-ड्रू मैकइंटायर Vs रैंडी ऑर्टन (WWE चैंपियनशिप के लिए एबुलेंस मैच)

-रोमन रेंस Vs जे उसो (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

-बेली Vs निकी क्रॉस (WWE स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच )

-नाया जैक्स और शायना बैजलर Vs रुबी रायट और लिव मॉर्गन (WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

Advertisement

-सिजेरो और शिंस्के नाकामुरा Vs लूचा हाउस पार्टी (WWE SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप)

Clash of Champions पीपीवी को अभी थोड़ा टाइम है। इससे पहले मैच कार्ड में कई और भी मैच जुड़ सकते हैं। वैसे इस बार का मैच कार्ड शानदार लग रहा है। Clash of Champions में एक्शन होने की पूरी उम्मीद है और यहां फैंस को काफी सरप्राइज भी देखने को मिल सकते हैं। अब फैंस इस धमाकेदार पीपीवी का इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें: Clash of Champions में होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच में जुड़ी नई शर्त, फैंस को मिलेगा सरप्राइज