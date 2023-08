AEW All In के लिए धमाकेदार मैच का हुआ ऐलान, CM Punk ने जानलेवा हमला करते हुए पूर्व WWE Superstars की चुनौती को स्वीकारा

CM Punk vs Samoa Joe: AEW ऑल इन (All In) इवेंट ऐतिहासिक साबित होने वाला है। इस शो के लिए कई बड़े मैचों का ऐलान देखने को मिल गया है। अब एक धमाकेदार मुकाबले को और जोड़ दिया गया है। सीएम पंक (CM Punk) और समोआ जो (Samoa Joe) के बीच रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। AEW Collision के हालिया शो द्वारा इस मुकाबले का आधिकारिक तौर पर ऐलान देखने को मिला।

AEW Collision के इस हफ्ते के एपिसोड की शुरुआत में समोआ जो का गोल्डन वैम्पायर नाम के सुपरस्टार के खिलाफ स्क्वाश मैच होने वाला था। एंट्रेंस रैम्प पर ही गोल्डन वैम्पायर ने समोआ जो की हालत खराब कर दी। जो को बदला लेने का समय नहीं मिला और वैम्पायर ने दबदबा बनाया। उन्होंने पूर्व WWE सुपरस्टार को रिंग पोस्ट में दे मारा और फिर रिंग में भेजा।

उन्होंने समोआ जो को रिंग कॉर्नर में दे मारा और फिर उठाकर GTS लगाया। इसी के साथ गोल्डन वैम्पायर ने मास्क निकाला और पता चला कि असल में वो सीएम पंक हैं। पंक ने जानलेवा हमला के बाद रिंग में घायल पड़े समोआ जो के चैलेंज को स्वीकारा। बाद में ऐलान हुआ कि दोनों पूर्व WWE स्टार्स के बीच रियल रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। पहले लग रहा था कि उनके बीच नॉन-टाइटल मैच होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

AEW All In में Samoa Joe को मिलेगा CM Punk से बदला लेने का मौका

समोआ जो और सीएम पंक के बीच लगभग एक महीने पहले मैच देखने को मिला था। दोनों ही रेसलर्स Owen Hart Cup टूर्नामेंट में आमने-सामने आए थे। उनके बीच मैच काफी तगड़ा साबित हुआ और यहां पंक ने एक बड़ी जीत दर्ज कर ली। इस हार से समोआ जो काफी निराश थे और उन्होंने इसके बाद से ही लगातार पंक पर निशाना साधा है।

अब समोआ जो अपनी बेइज्जती और हार का बदला ले पाएंगे। उन्होंने सीएम पंक को AEW Collision के एक एपिसोड में मैच के लिए चुनौती दी थी और पंक ने इसे अब स्वीकार किया है। उम्मीद है कि दोनों के बीच यह चैंपियनशिप मैच काफी तगड़ा साबित हो सकता है।