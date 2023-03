CM Punk ने गंभीर आरोप लगाते हुए मचाई सनसनी, AEW के मालिक को भी लिया निशाने पर 

CM Punk: फैंस को ऐसा लग रहा था कि पूर्व WWE दिग्गज सीएम पंक (CM Punk) जल्द ही AEW में अपनी वापसी कर लेंगे। हालांकि, अब सीएम पंक ने खुद ही फैंस की उत्सुकता पर पानी फेर दिया है। सीएम पंक के AEW में वापसी के अफवाहों के बीच डेव मैल्टज़र ने पिछले साल AEW All Out में हुए सीएम पंक vs जॉन मोक्सली (Jon Moxley) मैच को एडवर्टाइज ना करने और इस मैच का छोटा बिल्ड-अप रखने का कारण बताते हुए कहा था कि सीएम पंक इस चीज़ के लिए तैयार हो गए थे इसलिए ऐसा किया गया था।

अब सीएम पंक ने डेव मैल्टज़र के दावों को गलत ठहराया है और अपनी साइड की स्टोरी बताई है। सीएम पंक ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी तरफ की कहानी बताई, लेकिन अब उन्होंने इसे डिलीट कर दिया है। सीएम पंक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा-

"मुझे रेसलिंग करने के लिए अभी तक क्लीयर नहीं किया गया था। तब पीपीवी में रेसलिंग कराने का प्लान था। मैंने बैठकर मोक्सली के रॉकी थ्री आईडिया को सुना। मैंने बताया कि मैंने रॉकी मूवी नहीं देखी है। मुझे लगता है कि आईडिया सही नहीं था लेकिन अगर बॉस यह कराना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने (जॉन मोक्सली) कहा कि वो मुझसे नहीं हारेंगे। मुझे किसी द्वारा मेरे खिलाफ हारने से इंकार करने की सुनने की आदत नहीं है।

AEW सुपरस्टार सीएम पंक ने क्रिस जैरिको और टोनी खान पर भी निशाना साधा

सीएम पंक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में क्रिस जैरिको को झूठा बताया जबकि टोनी खान पर उनकी सेहत खतरे में डालने का आरोप लगाया।

" मैं हंसा। मैंने टोनी से पूछा कि वो यही चाहते हैं। उन्होंने हां कहा। वो बॉस हैं इसलिए मैं तैयार हो गया लेकिन पहले मुझे क्लीयर होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह छोटा मैच होगा इसलिए मुझे क्लीयर होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसका मजाक उड़ाया। मेरा स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेव मैल्टज़र झूठे हैं। जैरिको झूठे हैं। प्लान थे लेकिन प्लान हमेशा बदलते हैं। मैं कभी भी किसी कंपनी को अपने हेल्थ से ऊपर नहीं रखूंगा।"

