जॉन सीना और रोमन रेंस के बीच हुए प्रोमो सैगमेंट को लेकर पूर्व WWE दिग्गज सीएम पंक की पहली प्रतिक्रिया सामने आई

WWE स्मैकडाउन (SmackDown) में इस हफ्ते रोमन रेंस (Roman Reigns) और जॉन सीना (John Cena) के बीच जबरदस्त प्रोमो सैगमेंट हुआ। कई पुराने सुपरस्टार्स का नाम भी लिया गया। करीब 26 मिनट तक ये प्रोमो सैगमेंट हुआ और सभी को काफी मजा आया। पूर्व WWE दिग्गज सीएम पंक के संदर्भ में भी यहां बात जॉन सीना ने रखी। इंस्टाग्राम के जरिए अब सीएम पंक (CM Punk) ने इस प्रोमो सैगमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पंक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जे. के. रॉलिंग की हैरी पॉटर सीरीज की तस्वीर पोस्ट की।

सीएम पंक की इंस्टाग्राम स्टोरी

WWE SmackDown में रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच हुआ था जबरदस्त सैगमेंट

हैरी पॉटर के इस सीरीज में वोल्डमॉर्ट ने "You Know Who" और "He Who Must Not Be Named" उल्लेख किया था। पंक ने डायरेक्ट इस प्रोमो की बात नहीं कही लेकिन इशारों-इशारों में उन्होंने इस चीज को दर्शा दिया।

Smackdown के ओपनिंग सैगमेंट में सीना और रोमन रेंस ने एक-दूसरे के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए। रिक फ्लेयर, डीन एंब्रोज और निकी बैला का जिक्र भी किया गया। सीना ने पंक के संदर्भ में भी अपनी बात रखी थी। सीना ने कहा कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतेंगे और फ्लाइंग किस देकर क्राउड में से निकल जाएंगे। ये बात सुनकर सभी को पंक की याद आ गई। साल 2011 में सीएम पंक ने जॉन सीना को हराने के बाद कुछ ऐसा ही किया था।

हाल ही में खबर आई थी कि सीएम पंक अब AEW जाएंगे। AEW के अगले पीपीवी में सीएम पंक शायद नजर आ सकते हैं। सीएम पंक लगातार WWE प्रोडक्ट को लेकर अपनी बात रखते हैं। 21 अगस्त को अब रेंस और सीना के बीच शानदार मैच होगा। सीना और रेंस के सैगमेंट ने इस बार सभी का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। कई दिग्गजों ने इस सैगमेंट की तारीफ की। अगले हफ्ते भी ब्लू ब्रांड में दोनों के बीच काफी बवाल देखने को मिल सकता है। फैंस की नजरें इस एपिसोड पर टिकी होंगी। सीएम पंक भी एक बार फिर दोनों के ऊपर कमेंट कर सकते हैं।

Edited by PANKAJ