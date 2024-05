WWE SmackDown के ऑफ-एयर होने के बाद हुआ जबरदस्त वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, Raw Superstar को 23 बार के पूर्व चैंपियन पर मिली जीत

WWE SmackDown: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) के बाद डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को कोफी किंगस्टन (Kofi Kingston) के खिलाफ डिफेंड किया। इस मैच में चैंपियन प्रीस्ट को जीत मिली। इसके साथ ही एक और डार्क मैच भी शो के बाद देखने को मिला।

यह बात हैरान कर सकती है लेकिन Raw के सुपरस्टार्स SmackDown में नजर आकर फैंस का मनोरंजन करते रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है जहां डार्क मैचों के जरिए कंपनी फैंस को खुशी-खुशी घर वापस भेजना पसंद करती है। यह SmackDown के दौरान भी देखने को मिला, जहां दो डार्क मैच हुए।

शो के बाद हुए पहले डार्क मैच में ऑसम ट्रुथ का मुकाबला द जजमेंट डे से हुआ। इसमें ट्रुथ की टीम को जीत मिली। वहीं, दूसरे मैच में डेमियन प्रीस्ट ने 23 बार के चैंपियन कोफी किंगस्टन के खिलाफ मैच लड़ा। इसमें प्रीस्ट को जीत मिली। कोफी 23 बार चैंपियन है जिन्होंने एक बार WWE, तीन बार यूएस, चार बार इंटरकॉन्टिनेंटल, और 14 बार टैग टीम चैंपियनशिप जीती है। इसके साथ ही वह NXT में भी टैग टीम चैंपियन रहे हैं।

Expand Tweet

WWE SmackDown में हुआ था जबरदस्त एक्शन

WWE SmackDown में काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। इसमें कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच King and Queen of the Ring में होने वाले चैंपियन बनाम चैंपियन मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इसके साथ ही King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाइंग मैच भी शो के दौरान देखने को मिले।

इनमें टामा टोंगा का एलए नाइट से मैच शामिल है। इसमें टामा टोंगा को जीत मिली। इस मैच के साथ ही SmackDown ने जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। WWE सुपरस्टार्स ने अपने काम से फैंस को एंटरटेन करने का कोई मौका जाने नहीं दिया। इस दौरान उन्हें कई चौंकाने वाले पल भी देखने को मिले।

SmackDown के दौरान हुए मैचों से आने वाले एपिसोड को लेकर दिशा और दशा स्पष्ट हो गई। ऐसे कई सुपरस्टार्स हैं, जिन्हें आगे के लिए मौके मिलेंगे जबकि कई ऐसे हैं, जिन्हें अभी अगले मौके का इंतजार करना होगा। यह देखना होगा कि WWE अगले एपिसोड में क्या धमाल करती है, क्योंकि वह King and Queen of the Ring से पहले का आखिरी SmackDown शो होगा।

Expand Tweet