Money in the Bank लैडर मैच में फेमस WWE Superstar ने बनाई जगह, पूर्व चैंपियन को हराकर मचाया बवाल

Damian Priest: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) लैडर मैचों को लेकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। कई सारे टैलेंटेड स्टार्स ने लैडर मुकाबलों में जगह बनाई है। रॉ (Raw) में डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) और मैट रिडल (Matt Riddle) के बीच मेंस Money in the Bank के लिए क्वालिफाइंग मैच हुआ था। इस मैच में प्रीस्ट ने बड़ी जीत दर्ज की और आखिरी स्थान अपने नाम किया।

डेमियन प्रीस्ट और मैट रिडल के बीच मैच को लेकर काफी हाइप थी। दोनों ही सुपरस्टार्स काफी टैलेंटेड हैं और इसी वजह से किसी की भी जीत से फैंस निराश नहीं होते। दोनों ने क्वालिफाइंग मैच में अपने प्रदर्शन द्वारा सभी फैंस का दिल जीता। यह मैच काफी लंबा चला और कई अच्छे मूव्स का उपयोग हुआ।

एक समय तो लगा कि मैट रिडल जीत दर्ज कर लेंगे। हालांकि, प्रीस्ट के पास पिछले हफ्ते जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद अच्छा मोमेंटम था और उन्होंने इस हफ्ते भी इसे जारी रखा। प्रीस्ट ने अंत में पूर्व Raw टैग टीम चैंपियन पर रेजर्स ऐज मूव लगाया और पिन करके जीत दर्ज की। अब प्रीस्ट मेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल हो गए हैं। मैच के बाद इम्पीरियम के गुंथर और लुडविग काइजर ने आकर मैट रिडल पर हमला किया।

मेंस Money in the Bank लैडर मैच में किन-किन WWE सुपरस्टार्स ने जगह बना ली है?

मेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए सभी 6 नामों का ऐलान देखने को मिल गया है। रिकोशे और शिंस्के नाकामुरा पहले क्वालिफाइंग मैच जीतकर Raw की ओर से मैच में जगह बना चुके हैं। SmackDown की ओर से एलए नाइट ने मोंटेज़ फोर्ड को हराकर इस मुकाबले में जगह बनाई।

सैंटोस इस्कोबार और बुच भी Money in the Bank मैच का हिस्सा बनने वाले हैं। अब डेमियन प्रीस्ट भी इस मैच में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। देखा जाए तो सभी स्टार्स इन-रिंग एक्शन के मामले में काफी तगड़े हैं और उम्मीद है कि यह मेंस लैडर मैच रेसलिंग के हिसाब से काफी अच्छा साबित होगा।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes