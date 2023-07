40 साल के WWE रेसलर ने इतिहास रचते हुए 2023 का Money in the Bank ब्रीफकेस किया अपने नाम, फैंस के पसंदीदा Superstar का टूटा सपना

Money in the Bank: WWE Money in the Bank 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट का पहला मैच बहुत ही जबरदस्त रहा। मेंस लैडर मैच में बहुत मजा फैंस को आया। सभी सुपरस्टार्स का प्रदर्शन अच्छा रहा। अंत में 40 साल के डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) ने सभी को धराशाई करते हुए ये मुकाबला जीत लिया और ब्रीफकेस अपने नाम कर लिया।

मेंस Money in the Bank लैडर मैच में रिकोशे, शिंस्के नाकामुरा, बुच, सैंटोस इस्कोबार, एलए नाइट, डेमियन प्रीस्ट और लोगन पॉल ने हिस्सा लिया। सभी सुपरस्टार्स ने शानदार अंदाज में एंट्री की। सभी ने शुरूआत में लोगन पॉल के ऊपर ही अटैक कर दिया और उन्हें रिंग के बाहर फेंक दिया।

मैच में मौजूद सभी सुपरस्टार्स ने तगड़ा एक्शन दिखाया। डेमियन प्रीस्ट ने अपनी ताकत दिखाई। लोगन पॉल ने भी अपनी चतुराई दिखाई। मुकाबले में कमाल का एक्शन रिकोशे ने दिखाया। उन्होंने कुछ ऐसे मूव्स लगाए जिनके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। फैंस ने बुच और नाइट को जबरदस्त अंदाज में चीयर किया। कई बार तो लगा कि इन दोनों में से कोई एक मुकाबला जीत जाएगा।

मैच का अंत भी गजब का रहा। मैच का नतीजा फैंस ने जो सोचा था वैसा नहीं निकला। रिकोशे ने टेबल के ऊपर लोगन पॉल के ऊपर खतरनाक मूव लगाया। दोनों धराशाई हो गए थे। रिंग में आकर नाइट के सभी के ऊपर हमला कर उत्साह बढ़ाया। लैडर में चढ़कर वो ब्रीफकेस निकालने ही वाले थे कि प्रीस्ट ने उनका काम खराब कर दिया। अंत में सभी को चौंकाते हुए प्रीस्ट ने लैडर में चढ़कर ब्रीफकेस अपने नाम कर लिया। प्रीस्ट बहुत खुश दिखाई दिए और उन्होंने इस जीत का जश्न मनाया।

WWE Money in the Bank 2023 में डेमियन प्रीस्ट का दिखा जलवा

ऐसा लग रहा है कि कंपनी अब प्रीस्ट को पुश दे रही है। सभी को लगा था कि नाइट और लोगन पॉल में से कोई ये मुकाबला जीतेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब डेमियन के पास वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका होगा। वो मौजूदा किसी भी चैंपियन पर इस ब्रीफकेस को कैश-इन कर सकते हैं। उनकी नज़रें जरूर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस के ऊपर होंगी। देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा।

