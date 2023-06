'Brock Lesnar के साथ काम करने को लेकर बहुत घबराया हुआ था'- 26 साल के फेमस WWE रेसलर ने किया बहुत बड़ा खुलासा

Brock Lesnar: WWE में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) हैं। वो किसी में भी डर पैदा कर सकते हैं। WWE सुपरस्टार डॉमिनिक मिस्टीरियो (Dominik Mysterio) ने अब बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि वो द बीस्ट के साथ पहली मुलाकात के दौरान उनके साथ काम करने को लेकर बहुत घबराए हुए थे।

अक्टूबर, 2019 में ब्रॉक लैसनर ने कोफी किंग्सटन को हराकर WWE चैंपियनशिप हासिल की थी। इसके बाद उनकी छोटी सी फ्यूड रे मिस्टीरियो के साथ भी रही थी। रे का साथ डॉमिनिक ने भी दिया था। WWE Survivor Series 2019 में रे और डॉमिनिक ने लैसनर को हराने की पूरी कोशिश की थी। दोनों ने डबल 619 लैसनर को लगाया था। हालांकि द बीस्ट ने बाद में दोनों की हालत खराब कर दी थी। हाल ही में Inside The Ropes को डॉमिनिक ने अपना इंटरव्यू दिया। 26 साल के डॉमिनिक ने कहा,

मुझे याद है कि ब्रॉक लैसनर के साथ उलझने से पहले मैं बहुत नर्वस हो गया था। मेरा मतलब है कि स्पष्ट कारणों से। लेकिन हां 2019 में WWE के साथ अपना करियर शुरू करना एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा था। ये बहुत ही मजेदार था।

डॉमिनिक मिस्टीरियो को आगे जाकर ब्रॉक लैसनर के साथ राइवलरी का मौका मिल सकता है। वो इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। हील के रूप में उनका काम सभी को पसंद आ रहा है। उनकी राइवलरी इस समय कोडी रोड्स के साथ चल रही है। Money in the Bank 2023 में दोनों के बीच सिंगल्स मुकाबला होगा। इन दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

WWE रिंग में ब्रॉक लैसनर की वापसी कब होगी?

WWE Night of Champions में अंतिम बार ब्रॉक लैसनर रिंग में नज़र आए थे। कोडी रोड्स के साथ उनका मुकाबला हुआ था। इस मैच में उन्होंने जीत हासिल की थी। Money in the Bank 2023 के बाद WWE रिंग में वो एंट्री करेंगे। कोडी रोड्स के साथ ही शायद उनकी राइवलरी जारी रहेगी। अब देखना होगा कि कंपनी ने आगे क्या प्लान बनाया होगा।

