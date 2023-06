WWE दिग्गज ने मेंस Money in the Bank विजेता को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, चौंकाने वाले नाम का किया चुनाव

Money in the Bank: WWE दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) ने हाल ही में मेंस & विमेंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच के विजेताओं को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। Smack Talk के हालिया एपिसोड में बात करते हुए डच मैंटेल ने मेंस Money in the Bank लैडर मैच के संभावित विजेता को लेकर 3 सुपरस्टार्स का चुनाव किया। डच मैंटेल ने डेमियन प्रीस्ट, एलए नाइट और बुच को मेंस Money in the Bank मैच जीतने का सबसे बड़ा दावेदार बताया।

डच मैंटेल ने कहा-

" मेरे टॉप 3 डेमियन प्रीस्ट, एलए नाइट और बुच हैं। मैं बुच को चुनना चाहता हूं क्योंकि यह यूके में हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बुच जीतेंगे क्योंकि वो बड़े सुपरस्टार नहीं हैं। मैं एलए नाइट के साथ जाना चाहूंगा। एलए नाइट को पुश की जरूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि वो इसे हासिल कर लेंगे।

Dutch Mantell ने विमेंस WWE Money in the Bank विजेता को लेकर दिया बड़ा बयान

इस शो के दौरान डच मैंटेल ने विमेंस WWE Money in the Bank विजेता को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। डच मैंटेल नहीं चाहते हैं कि बैकी लिंच और बेली जैसी स्थापित सुपरस्टार MITB ब्रीफकेस जीते। उन्होंने 29 साल की ज़ोई स्टार्क को इस साल के विमेंस Money in the Bank विजेता के रूप में चुना। उन्होंने कहा-

" मैं हर बार इस बारे में गलत होता हूं, लेकिन पुश की किसे जरूरत है? मैं जोई स्टार्क का नाम लूंगा। उन्हें विमेंस Money in the Bank विजेता बनने दें, इससे उन्हें फायदा होगा। बैकी लिंच को इसकी जरूरत नहीं है। उन्हें MITB विजेता नहीं बनाए और उन्हें मौका दे जिन्हें पुश की जरूरत है।"

ज़ोई स्टार्क के पास इस साल विमेंस Money in the Bank विजेता बनने का शानदार मौका होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मैच में ज़ोई स्टार्क की साथी ट्रिश स्ट्रेटस भी हिस्सा लेने वाली हैं। हालांकि, बैकी लिंच भी इस मैच में कम्पीट करने वाली हैं और वो ट्रिश स्ट्रेटस & ज़ोई स्टार्क को MITB विजेता बनने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगी।

