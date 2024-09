3 सुपरस्टार्स जिन्होंने John Cena की WWE में बादशाहत का अंत किया लेकिन वो Roman Reigns को चैंपियनशिप के लिए नहीं हरा पाए

Superstars Defeated John Cena Championship Not Roman Reigns: रोमन रेंस (Roman Reigns) और जॉन सीना (John Cena) को WWE इतिहास के सबसे बड़े स्टार्स में गिना जा सकता है। उन्होंने WWE में चैंपियनशिप जीतकर कई बड़े कारनामे किए हैं। इसी बीच उनके टाइटल रन का कभी न कभी अंत तो जरूर हुआ है। कुछ ऐसे स्टार्स हैं, जो जॉन सीना को हराकर चैंपियन बने हैं लेकिन वो रोमन को टाइटल के लिए नहीं हरा पाए। इस आर्टिकल में हम 3 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने जॉन सीना की बादशाहत का अंत किया है लेकिन वो रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए नहीं पराजित कर पाए।

3- WWE में डेनियल ब्रायन ने जॉन सीना को हराकर चैंपियनशिप जीती है लेकिन रोमन को नहीं पराजित कर पाए

डेनियल ब्रायन ने WWE में रहते हुए काफी जबरदस्त सफलता हासिल की। अभी वो AEW का हिस्सा हैं और वहां के वर्ल्ड चैंपियन हैं। खैर, ब्रायन और जॉन सीना के बीच सिर्फ एक ही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप सिंगल्स मैच देखने को मिला है। इसका आयोजन SummerSlam 2013 में हुआ था। यह मुकाबला काफी धमाकेदार रहा और यहां डेनियल ब्रायन जीत दर्ज करके WWE वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे।

ब्रायन यह कारनामा रोमन रेंस के खिलाफ अभी तक नहीं कर पाए हैं। ब्रायन ने 2021 में चार मौकों पर रोमन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। रोमन ने Elimination Chamber और Fastlane में ब्रायन को हराकर यूनिवर्सल टाइटल रिटेन रखा। इसके अलावा WrestleMania में असली ट्राइबल चीफ ने डेनियल और ऐज को हराकर चैंपियनशिप का बचाव किया। इसके अलावा SmackDown के के 30 अप्रैल 2021 के शो में भी ब्रायन को हार मिली। वो रोमन की बादशाहत कभी खत्म नहीं कर पाए।

2- WWE दिग्गज ब्रे वायट, जॉन सीना की बादशाहत खत्म कर चुके हैं

ब्रे वायट अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन WWE में अपने रन के दौरान वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। वायट और रोमन के बीच कई बार तगड़े मैच देखने को मिले। रोमन ने Payback 2020 में 'द फीन्ड' ब्रे वायट की बादशाहत खत्म की थी और यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। वायट ने कभी रोमन को चैंपियनशिप मैच में नई हराया है। 2016 में एक लाइव इवेंट के दौरान भी ब्रे और रोमन का मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो गया था, उस समय रेंस WWE चैंपियन थे।

दूसरी ओर ब्रे वायट ने जॉन सीना की बादशाहत का अंत किया हुआ है। आपको बता दें कि Elimination Chamber 2017 में जॉन सीना ने अपनी WWE चैंपियनशिप को दांव पर लगाया था। इस मुकाबले में ब्रे वायट ने सीना की बादशाहत का अंत किया। उन्होंने जॉन, एजे स्टाइल्स, द मिज़, बैरन कॉर्बिन और डीन एम्ब्रोज़ को Elimination Chamber मैच में हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। हालांकि, वायट इस टाइटल को ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाए और WrestleMania में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ हार गए।

1- WWE दिग्गज ऐज ने रोमन रेंस को नहीं हराया लेकिन वो जॉन सीना की बादशाहत खत्म कर चुके हैं

ऐज और जॉन सीना काफी बड़े दुश्मन रहे हैं। अभी ऐज WWE का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वो AEW में एडम कोपलैंड नाम से काम कर रहे हैं। खैर, WWE में अपने रन के दौरान ऐज ने तीन बार जॉन की बादशाहत का अंत किया है। ऐज ने New Year's Revolution में सीना पर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके WWE चैंपियनशिप जीती थी। इसके अलावा दिग्गज ने Backlash और No Way Out 2009 में भी जॉन को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पर कब्जा किया।

दूसरी ओर ऐज को रोमन रेंस पर कभी चैंपियनशिप मैच में जीत नहीं मिली है। WrestleMania 37 में ऐज, रोमन रेंस और डेनियल ब्रायन के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच हुआ था। इसमें रोमन ने एक साथ ऐज और ब्रायन को पिन करके टाइटल रिटेन रखा था। इसके अलावा रोमन ने Money in the Bank 2021 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रेटेड आर स्टार के खिलाफ सफलतापूर्वक डिफेंड किया था। ऐज कभी भी रोमन की बादशाहत का अंत नहीं कर पाए।

