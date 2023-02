No Way Out 2009 में फेमस Superstar पर हमला करके WWE दिग्गज ने चैंपियनशिप मैच में लिया था हिस्सा, John Cena से टाइटल छीनकर फैंस को दिया था सरप्राइज

Edge & John Cena: WWE का नो वे आउट (No Way Out 2009) में एक जबरदस्त एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) मैच देखने को मिला था। दरअसल, यह मैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुआ था। इसमें जॉन सीना (John Cena), रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio), क्रिस जैरिको (Chris Jericho), माइक नॉक्स (Mike Knox) और ऐज (Edge) ने हिस्सा लिया था। ऐज ने मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए सभी को चौंका दिया था।

सभी सुपरस्टार्स ने मैच से पहले एंट्री की और जब कोफी किंग्सटन आए, तो ऐज ने आकर उनपर हमला किया। दरअसल, इसके पहले ऐज WWE चैंपियनशिप हार गए थे और इसी कारण उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच में किंग्सटन पर हमला करके पोड में एंट्री की। रे मिस्टीरियो आए और उन्होंने ऐज को बाहर निकालने की कोशिश की।

बाद में मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और किंग्सटन की जगह ऐज मैच का हिस्सा बने। क्रिस जैरिको और रे मिस्टीरियो ने मैच की शुरुआत की। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली। तीसरे नंबर पर केन ने एंट्री की और डॉमिनेशन दिखाया। हालांकि, रे ने केन को एलिमिनेट करके चौंकाया।

बाद में माइक नॉक्स मैच का हिस्सा बने और उन्होंने शानदार काम किया। थोड़ी देर बाद ही माइक की भी एंट्री देखने को मिली। हालांकि, क्रिस जैरिको ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया। जैरिको और केन के बीच लड़ाई हुई और बाद में ऐज आए। अंतिम स्पॉट पर चैंपियन जॉन सीना ने एंट्री की। सभी सुपरस्टार्स के बीच तगड़ी लगाई हुई।

क्रिस जैरिको ने कोडब्रेकर, रे मिस्टीरियो ने 619 और ऐज ने स्पीयर लगाकर सीना को धराशाई किया। रेटेड आर सुपरस्टार ने उन्हें पिन करके एलिमिनेट किया। मैच जारी रहा और मिस्टीरियो ने डबल लेग क्रैडल मूव लगाकर क्रिस को धराशाई किया। साथ ही पिन करके उन्हें एलिमिनेट किया।

अंत में क्रिस जैरिको और ऐज बचे थे और उनके बीच काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि, अंत में ऐज ने मिस्टीरियो पर स्पीयर लगाया और पिन करके जीत दर्ज की। इसी के साथ वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने में सफल रहे। पहले वो मैच का हिस्सा भी नहीं थे लेकिन अंत में जाकर वो अचानक वर्ल्ड चैंपियन बन गए।

WWE WrestleMania 25 में Edge के खिलाफ John Cena को मिला था रीमैच

जॉन सीना को ऐज के खिलाफ WrestleMania 25 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रीमैच मिल गया था। हालांकि, उस समय की जनरल मैनेजर विकी गुरेरो ने इस मैच में बिग शो को भी जोड़ दिया था। यह मैच काफी जबरदस्त साबित हुआ था और यहां सीना जीत दर्ज करते हुए फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में सफल रहे थे।

