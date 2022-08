WWE Clash at the Castle के स्टेज की खूबसूरत तस्वीर आई सामने, देखकर आपको भी आएगा मजा

WWE Clash at the Castle में फैंस को आएगा मजा

Clash at the Castle: WWE Clash at the Castle इवेंट का आयोजन 3 सितंबर को होगा। यूके में इस इवेंट का आयोजन किया जाएगा। 30 साल बाद WWE का कोई बड़ा इवेंट यूके में होने जा रहा है। WWE भी इस इवेंट को ऐतिहासिक बनाना चाहता है। कार्डिफ में ये इवेंट होगा और जिस स्टेडियम में ये इवेंट होगा उसमें 70 हजार से ज्यादा दर्शक आ सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि इस बार यूके में इतिहास रचा जाएगा। शायद रोमन रेंस की बादशाहत खत्म हो सकती है।

WWE Clash at the Castle इवेंट के स्टेज की शानदार तस्वीर

इस इवेंट को होने में अभी एक हफ्ते का समय बचा है। स्टेज और रैंप की तस्वीरें अब सामने आ गई है। देखकर लग रहा है कि इस बार शो शानदार होगा और फैंस को एक जबरदस्त स्टेज देखने को मिलेगा। आपको बता दें SummerSlam 1992 अंतिम बार यूके में हुआ था। इसके बाद से भी यूके में इवेंट नहीं कराया गया।

स्टेज पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है और अभी एक साधारण तस्वीर इसकी सामने आई है। 3 Points of Articulation Wrestling की तरफ से ये तस्वीर वायरल की गई है।

WWE Clash at the Castle इवेंट

WrestleTalk @WrestleTalk_TV

wrestletalk.com/news/wwe-clash… Construction has started for #WWE Clash At The Castle: Construction has started for #WWE Clash At The Castle:wrestletalk.com/news/wwe-clash…

वैसे ये पहला है इवेंट जो पूरी तरह ट्रिपल एच के डायरेक्शन में होगा। ट्रिपल एच अब हेड ऑफ क्रिएटिव बन चुके हैं। इस शो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फैंस को सरप्राइज भी मिलेगा। ट्रिपल एच के आने के बाद WWE के दोनों ब्रांड्स में बहुत बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ ऐसा ही अब इवेंट में देखने को मिल सकता है। इस इवेंट में सबसे बड़ा मुकाबला रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच होगा। दोनों के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मुकाबला होगा। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस बार मैकइंटायर नए चैंपियन बन सकते हैं। ऐसा होगा तो फिर रोमन रेंस की तगड़ी बादशाहत खत्म हो जाएगी। अब देखना होगा कि इस इवेंट में क्या होगा।

HeelByNature.com @HeelByNatureYT WWE Clash at the Castle Betting Odds (Possible Spoilers) heelbynature.com/wrestling-news… WWE Clash at the Castle Betting Odds (Possible Spoilers) heelbynature.com/wrestling-news…

