पूर्व Money in the Bank विजेता ने तीन महीने बाद जीता अपना पहला मैच, 3 मिनट के अंदर फेमस Superstar को किया धराशाई

Baron Corbin Win First Match in Three Months: WWE सुपरस्टार बैरन कॉर्बिन (Baron Corbin) अप्रैल में मेन रोस्टर का हिस्सा बनने के तीन महीने बाद अब अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। पूर्व WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन को 26 अप्रैल 2024 के दौरान स्मैकडाउन (SmackDown) में हुए ड्राफ्ट में मेन रोस्टर का फिर से हिस्सा बनाया गया था। वह इससे पहले NXT में परफॉर्म कर रहे थे।

उन्होंने मेन रोस्टर का हिस्सा बनने के बाद सिर्फ एक बार, 10 मई 2024 को हुए SmackDown में कार्मेलो हेज के खिलाफ अपना मैच लड़ा था। यह King of the Ring टूर्नामेंट का पहला राउंड था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। इससे पहले उन्हें आखिरी बार जीत 6 अप्रैल 2024 को हुए NXT Stand and Deliver 2024 में मिली थी।

उन्होंने यहां ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिलकर अपनी NXT टैग टीम चैंपियनशिप को एक्सिऑम और नाथन फ्रेज़र के खिलाफ डिफेंड किया था। वह बाद में 9 अप्रैल 2024 के NXT एपिसोड में इन्हें एक्सिऑम और नाथन फ्रेज़र के हाथों हार गए थे। बैरन इसके बाद लेक्सिस किंग के खिलाफ अपना अगला मैच हार गए थे।

बैरन ने अब तीन महीने बाद WWE Speed के हालिया एपिसोड में द स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स के एंजेलो डॉकिंस को एक सिंगल्स मैच में हराकर इस हार के सिलसिले को खत्म कर दिया है। उन्होंने मैच के तीन मिनट में से बचे महज 12 सेकेंड के दौरान एंड ऑफ डेज हिट करके एंजेलो को धराशाई करते हुए मैच जीत लिया।

WWE सुपरस्टार ब्रॉन ब्रेकर ने बैरन कॉर्बिन के साथ टैग टीम में काम करने को लेकर रखे विचार

ब्रॉन ब्रेकर और बैरन कॉर्बिन ने WWE NXT में द वुल्फ डॉग्स नाम की टैग टीम बनाई थी। उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और चैनिंग लोरेंजो तथा टोनी डी'एंजेलो को हराकर NXT टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती थी। The Ringer Wrestling Show में ब्रॉन ने बताया कि कैसे पूर्व मेंस Money in the Bank लैडर मैच विजेता ने उनके अंदर के एंटरटेनिंग साइड को बाहर लाने में मदद की। उन्होंने कहा,

"बैरन कॉर्बिन और मेरे बीच में चीजें उसी समय से सही बन गई, जब वह NXT में आए थे। उनके साथ काम करना इसलिए भी अच्छा था क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके कारण मेरा दूसरा साइड सामने आ रहा था, जहां मैं और एंटरटेनिंग, सिर्फ मजाकिया और मस्ती कर रहा था। हम दोनों ही इसको पसंद कर रहे थे और एक अच्छा वक्त बिता रहे थे।"

ब्रॉन की स्टोरी इस समय इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन के साथ चल रही है। सैमी ने Money in the Bank 2024 में ब्रॉन को हराया था और हालिया Raw एपिसोड में ब्रेकर ने ज़ेन को दो बार स्पीयर लगाकर उनकी हालत खराब कर दी थी।

