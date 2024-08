पूर्व WWE चैंपियन ने किया चौंकाने वाला ऐलान, करियर लगाया दांव पर; हार के साथ रिंग को हमेशा के लिए कह देंगे अलविदा?

Bryan Danielson Takes Career On Line Championship Match All In: AEW All 2024 में होने वाले बड़े चैंपियनशिप मैच में एक बड़ी शर्त जुड़ गई है। इसने AEW समेत WWE फैंस का उत्साह मैच के लिए दोगुना कर दिया है। पूर्व WWE सुपरस्टार ब्रायन डेनियलसन (Bryan Danielson) ने अपने रेसलिंग करियर को चैंपियनशिप के खिलाफ दांव पर लगाने का चौंकाने वाला फैसला किया।

डेनियल ब्रायन ने ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट जीता था और इसी वजह से वो All In में AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच पाने के हकदार बन गए। उनका सामना स्वर्व स्ट्रिकलैंड से चैंपियनशिप से लिए होगा। हालिया AEW Dynamite में कुछ ऐसा हुआ, जिसने फैंस को हैरान करके रख दिया। ब्रायन डेनियलसन का प्रोमो सैगमेंट देखने को मिला। इसमें उन्होंने अपने AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की और बताया कि वो अब आगे जाकर फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम नहीं करेंगे।

उन्होंने अपने परिवार और बेटी पर ध्यान देने को लेकर बात की। सैगमेंट में वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड का दखल देखने को मिला। स्ट्रिकलैंड ने ब्रायन पर निशाना साधा और बताया कि किस तरह डेनियलसन लगातार बड़े मैचों में हारते आए हैं। स्ट्रिकलैंड ने यह भी दावा कर दिया कि ब्रायन उन्हें All In में नहीं हरा पाएंगे। यह चीज़ साफ तौर पर पूर्व WWE चैंपियन को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया।

ब्रायन डेनियलसन ने बताया कि All In में होने वाले AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में उनका करियर दांव पर होगा। अगर वो हार गए और चैंपियन नहीं बन पाए, तो वो अपने करियर का अंत कर लेंगे और दोबारा कभी रिंग में नज़र नहीं आएंगे। इसके बाद AEW ने दोनों के बीच टाइटल vs करियर शर्त को मैच में जोड़ दिया।

पूर्व WWE स्टार ब्रायन डेनियलसन का AEW कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है?

ब्रायन डेनियलसन ने AEW में 2021 में डेब्यू किया था। इसके बाद से वो इसी प्रमोशन में नज़र आ रहे हैं। डेनियलसन ने एक हफ्ते पहले रैने पकेट को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अगस्त 2024 में खत्म हो रहा है। AEW Dynamite के दौरान डेनियलसन ने क्लियर किया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कल खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है की All In में डेनियलसन बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के लड़ने वाले हैं क्योंकि यह शो अभी कुछ हफ्तों दूर है। देखना होगा कि हार के साथ वो करियर का अंत करते हैं, या नहीं।

