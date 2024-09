क्या ट्राइबल चीफ को मिलेगा WWE में अपने ही भरोसेमंद साथी से धोखा? हुई बड़ी भविष्यवाणी

Solo Sikoa possibly getting betrayed: सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) पिछले पांच महीनों से WWE में द ब्लडलाइन (The Bloodline) को लीड कर रहे हैं। अब हालिया SmackDown एपिसोड में हुए एक पल को देखते हुए पूर्व WWE कर्मचारी टॉमी कार्लुकी ने The Bloodline में दरार की बात कही है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि सोलो को अपने ही फैक्शन के मेंबर से धोखा मिलेगा।

SmackDown के हालिया एपिसोड में कोडी रोड्स ने सोलो और जेकब फाटू के बीच में दरार डालने का प्रयास किया था। उन्होंने यह कहा था कि वह जेकब को अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मौका देने को तैयार हैं। द समोअन वेयरवुल्फ इस चैलेंज में रूचि दिखाते हुए रिंग के अंदर आने का प्रयास करने लगे लेकिन तभी सोलो ने उनकी तरफ हैरानी और नाराजगी से देखा।

इसके चलते फाटू नीचे उतर गए और उन्होंने कहा कि सोलो ही उनके ट्राइबल चीफ हैं। Behind The Turnbuckle: The Last Word पॉडकास्ट पर टॉमी ने माना कि यह एक सेटअप है। उनका मानना था कि सोलो और उनके भरोसेमंद साथी जेकब के बीच में नाराजगी रहेगी। उन्होंने कहा कि जेकब आने वाले समय में सोलो पर पलटवार करते हुए उन्हें धोखा देंगे। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा,

"कोच, जैसा मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में नाराजगी रहेगी। वह टॉप रोप पर गए, उन्होंने उनकी तरफ देखा, और फिर वह नीचे उतर गए तथा उन्होंने कहा कि आप मेरे ट्राइबल चीफ हैं। यह सब एक छोटा सा सेटअप है जहां मुझे लगता है कि आगे चलकर जेकब फाटू द्वारा सोलो सिकोआ को धोखा दिया जाएगा।"

WWE एनालिस्ट को लगता है कि Solo Sikoa को उला फाला Jacob Fatu को दे देनी चाहिए

WWE एनालिस्ट सैम रॉबर्ट्स ने अपनी Wrestling पॉडकास्ट में माना कि रोमन रेंस से हारने के बाद सोलो सिकोआ को अपनी उला फाला जेकब फाटू को दे देनी चाहिए। उनका मानना था कि रोमन रेंस को यह मालूम पड़ सकता है कि वह इस नई ब्लडलाइन से नहीं जीत पाए हैं क्योंकि वह जेकब फाटू के पार नहीं जा सके हैं। उनके हिसाब से तब सोलो सिकोआ को अपना उला फाला जेकब फाटू को दे देना चाहिए। उन्होंने कहा,

"मुझे लगता है कि रोमन रेंस, सोलो सिकोआ को हरा देंगे, लेकिन तभी उन्हें मालूम पड़ेगा कि उन्होंने इस नई ब्लडलाइन पर जीत नहीं दर्ज की है, क्योंकि वह जेकब फाटू के पार नहीं जा पाए हैं। सोलो सिकोआ इसके बाद उला फाला को जेकब फाटू को पहना सकते हैं क्योंकि सोलो, रोमन रेंस के हाथों हार चुके होंगे।"

