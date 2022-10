"उनके बीच केमिस्ट्री काफी अच्छी है" - दिग्गज ने WWE में मौजूद दो ताकतवर सुपरस्टार्स की तारीफ करते हुए दिया बड़ा बयान

Sheamus vs Gunther: पूर्व WWE मैनेजर डच मैंटेल (Dutch Mantell) ने हाल ही में शेमस (Sheamus) vs गुंथर (Gunther) के Clash at the Castle में हुए मैच का जिक्र किया और इन दोनों सुपरस्टार्स की जमकर तारीफ की। SmackDown के आखिरी एपिसोड में शेमस और गुंथर से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। बता दें, शेमस ने अकेले होने के बावजूद भी इम्पीरियम को चैलेंज किया था। इसके बाद गुंथर ने लुडविग काइजर (Ludwig Kaiser) और जियोवानी विंची (Giovanni Vinci) के साथ मिलकर शेमस का बुरा हाल कर दिया था।

Sportskeeda Wrestling के Smack Talk पर बात करते हुए डच मैंटेल ने शेमस और गुंथर के बीच केमिस्ट्री का जिक्र किया। डच मैंटेल ने कहा-

"शेमस और गुंथर का अगले हफ्ते SmackDown में मैच होने जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने यह मैच पे-पर-व्यू में नहीं बुक किया, उनके पास कारण है, लेकिन उन दोनों के बीच केमिस्ट्री है। Clash at the Castle में उन दोनों के बीच केमिस्ट्री देखने को मिली थी। उन दोनों का फैंस के साथ कनेक्शन है, जब शेमस और गुंथर बाहर जाते हैं तो वो एरीना को लीड कर सकते हैं।"

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर ने हाल ही में शेमस को लेकर दिया बड़ा बयान

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर ने हाल ही में Hollywood Raw पोडकास्ट को इंटरव्यू दिया। बता दें, ड्रू मैकइंटायर और शेमस काफी अच्छे दोस्त हैं। इस इंटरव्यू के दौरान मैकइंटायर ने खुलासा करते हुए कहा कि शेमस उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल करेंगे। ड्रू मैकइंटायर ने आगे कहा-

"शेमस मुझे हॉल ऑफ फेम में शामिल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले से ही हमदोनों साथ थे। वो अच्छे और बुरे वक्त में मेरे साथ थे। उनकी वेडिंग में मैं बेस्ट मैन था और मेरी वेडिंग में वो बेस्ट मैन थे। मैं अपने भाई से ज्यादा उनसे फाइट करता हूं। लोग टीवी पर हमारे बीच हुए फाइट को देख पाते हैं लेकिन बैकस्टेज हुए फाइट को नहीं देख पाते हैं। लेकिन हां, यह शेमस होंगे।"

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes