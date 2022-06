WWE में Roman Reigns के पुराने दुश्मन ने उनके साथ शानदार तस्वीर की साझा, फैंस का दिल जीता 

पूर्व WWE सुपरस्टार ब्रे वायट (Bray Wyatt) ने हाल ही में द वायट फैमिली (The Wyatt Family) के मेंबर्स के साथ एक बैकस्टेज फोटो शेयर की है जिसमें रोमन रेंस (Roman Reigns) बैकग्राउंड में पोज दे रहे हैं। द वायट फैमिली पहली बार NXT में 2012 में दिखी थी जब एरिक रोवन और ल्यूक हार्पर ने NXT टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी।

2013 में मेन रोस्टर पर डेब्यू के बाद यह फैक्शन लगातार प्रभावित करता रहा और फिर 2017 में उन्हें अलग किया गया। अलग होने के बावजूद भी फैक्शन के मेंबर्स का एक-दूसरे के लिए प्यार वैसा ही बना हुआ है। ब्रे वायट ने साल 2019 के अंत में ली गई एक फोटो शेयर की है जिसमें वो फीन्ड कैरेक्टर में एरिक रोवन और ल्यूक हार्पर के साथ दिख रहे हैं। रोमन रेंस उस समय हार्पर और रोवन के साथ स्टोरीलाइन में थे।

वह फोटो लेते वक्त अचानक से आ गए थे। पूर्व WWE चैंपियन ने कैप्शन में लिखा कि अचानक यह फोटो देखकर उन्हें बहुत खुशी मिली है और उम्मीद जताई कि सभी जरूर खुश होंगे। उन्होंने पोस्ट में लिखा,

"मुझे यह फोटो अचानक मिली है। मुझे नहीं पता था कि यह फोटो मेरे पास है लेकिन इसे देखकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ और उम्मीद है कि यह आप सभी को पसंद आएगी। "

ल्यूक हार्पर 2019 में WWE छोड़कर AEW में चले गए थे जिसके एक साल बाद एरिक रोवन भी WWE से अलग हो गए। ब्रे वायट को जुलाई 2021 में WWE से रिलीज कर दिया गया था।

WWE में ब्रे वायट और रोमन रेंस की दुश्मनी बहुत पुरानी है

ब्रे वायट और रोमन रेंस की दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। दोनों की दुश्मनी की शुरुआत 2015 के Money in the Bank के दौरान शुरू हुई, जब वायट ने रेंस को Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने से रोका था। वायट फैमिली के एक साथ होने के कारण ब्रे वायट Battleground 2015 इवेंट में रोमन रेंस को हराने में कामयाब रहे थे।

रोमन रेंस ने ब्रे वायट को बाद में Hell in a Cell मैच में हराकर इस दुश्मनी का अंत किया। 2020 में दोनों सुपरस्टार्स फिर से एक-दूसरे के आमने-सामने थे। इस बार स्टोरीलाइन में ब्रॉन स्ट्रोमैन भी थे और यह मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए था जिसमें रोमन रेंस ने जीत दर्ज की थी। हाल ही में वायट ने अपनी वापसी के कुछ संकेत दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ब्रे वायट कब तक WWE में वापसी करेंगे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far