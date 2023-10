फेमस Superstar का 3 साल लंबा कॉन्ट्रैक्ट हुआ खत्म, WWE में दोबारा होगी धमाकेदार वापसी?

Heath Slater: पूर्व WWE सुपरस्टार हीथ स्लेटर (Heath Slater) 3 साल से इम्पैक्ट रेसलिंग (Impact Wrestling) के साथ नज़र आ रहे थे। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट इस प्रमोशन के साथ खत्म हो गया है। वो आधिकारिक तौर पर फ्री एजेंट बन गए हैं। हीथ स्लेटर ने WWE में रहते हुए काफी सालों तक काम किया और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी दोबारा वापसी हो सकती है।

Fightful Select के शॉन रॉस सैप ने+ थोड़े समय पहले बताया था कि हीथ स्लेटर का कॉन्ट्रैक्ट Impact Wrestling के साथ अक्टूबर 2023 में खत्म होने वाला है। अब हीथ पूरी तरह से इस कंपनी से दूर हो गए हैं। Bound For Glory और Bound For Glory Fallout का हिस्सा बनने के बाद स्लेटर फ्री एजेंट के तौर पर बुकिंग लेने के लिए तैयार हैं। हीथ ने उस समय शॉन रॉस सैप की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रिपोर्ट को कन्फर्म भी किया था।

WWE में वापसी के लिए Heath Slater पूरी तरह से तैयार हैं

WWE से 2020 में रिलीज होने के बाद हीथ स्लेटर को वापसी करने का ऑफर दिया गया था। उन्होंने WWE द्वारा मिले इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि कंपनी द्वारा उन्हें कम पैसों में वापस आने का मौका दिया गया था। हीथ को पिछले कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले आधे पैसे मिल रहे थे और ऐसे में उन्होंने वापसी नहीं करने का फैसला किया। वो Impact Wrestling का हिस्सा बने।

Eyes Up Here with Francine पॉडकास्ट पर जुलाई 2023 में हीथ स्लेटर नज़र आए थे। इसी बीच उन्होंने WWE में वापसी की संभावना पर बात की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्लेटर का मन बदल गया है और अब अगर उन्हें WWE से ऑफर मिलता है, तो वो उसे नहीं ठुकराएंगे लेकिन उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए।

कई लोग चाहते हैं कि हीथ स्लेटर भी अपने पूर्व 3MB फैक्शन के सदस्य ड्रू मैकइंटायर और जिंदर महल की तरह धमाकेदार अंदाज में वापसी करें। महल और मैकइंटायर ने कंपनी में वापसी करने के बाद वर्ल्ड टाइटल पर कब्जा किया। स्लेटर ही उनके फैक्शन के एकमात्र सुपरस्टार हैं, जिन्होंने WWE चैंपियनशिप नहीं जीती है। अगर हीथ की वापसी होती है, तो शायद यह चीज़ संभव हो पाए।