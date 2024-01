पूर्व WWE Superstar ने The Rock vs Roman Reigns मैच को लेकर की बहुच बड़ी भविष्यवाणी, दिग्गज को ललकारते हुए चौंकाया 

The Rock: WWE में रोमन रेंस (Roman Reigns) और द रॉक (The Rock) का ड्रीम मैच बहुत लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इसे अभी तक बुक नहीं किया जा सका है। Raw Day 1 में The Rock की वापसी के बाद उम्मीद की जाने लगी है कि उनका ड्रीम मुकाबला WrestleMania 40 के लिए बुक किया जा सकता है।

अब पूर्व आईसी चैंपियन रायबैक ने Ryback TV पर The Rock द्वारा दिए गए प्रोमो पर चर्चा की। रायबैक ने कहा:

"मैं जानता हूं कि कंपनी WrestleMania 40 के लिए रोमन रेंस vs द रॉक मैच को बुक कर रही है और ये बहुत आइकॉनिक रहने वाला है।"

इसके अलावा उन्होंने गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच का जिक्र करते हुए दिग्गज को ललकारा और कहा:

"ये शायद रायबैक vs गोल्डबर्ग मैच से बड़ा ना हो। उनका रिटायरमेंट मैच, उनका रिटर्न, लेकिन अंत में ये ऐतिहासिक मैच रहने वाला है।"

आपको याद दिला दें कि WWE Raw Day 1 में द रॉक ने वापसी की और जिंदर महल को पीपल्स एल्बो लगाते हुए चित कर दिया था। इस बीच जब उन्होंने द हेड ऑफ द टेबल यानी रोमन रेंस को टारगेट करने की बात कही तो क्राउड झूम उठा था।

पूर्व WWE सुपरस्टार Ryback ने CM Punk को लेकर बहुत बड़ा दावा किया

WWE में रायबैक और CM Punk ने काफी समय तक एकसाथ काम किया और कई मौकों पर एक-दूसरे के खिलाफ मैच भी लड़े थे। उनकी फिउड अधिक यादगार नहीं रही थी और आगे चलकर दोनों ने कंपनी छोड़ दी थी।

Ryback TV पर पूर्व आईसी चैंपियन रायबैक ने बताया कि जब वो कंपनी में काम कर रहे थे तब सीएम पंक और पॉल हेमन उन्हें बर्खास्त करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा:

"विंस मैकमैहन बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं थे। पंक और हेमन तभी उनके ऑफिस से बाहर आए थे, भगवान ही जानता है कि उन्होंने विंस से क्या कहा था। मेरे आते ही विंस मैकमैहन ने मुझपर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें NXT में भेज देना चाहिए। फिल मुझे पसंद नहीं करते थे और मुझे बर्खास्त करवाना चाहते थे। उन्हें रायबैक नाम के खतरे से डर लगता था।"