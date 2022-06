"CM Punk हमारे मेंटर रहे हैं" - पूर्व WWE टैग टीम चैंपियंस ने AEW वर्ल्ड चैंपियन की तारीफ करते हुए दिया बड़ा बयान

WWE में द रिवाइवल के रूप में काम कर चुके FTR मेंबर्स कैश व्हीलर (Cash Wheeler) और डैक्स हार्वुड (Dax Harwood) ने हाल ही में AEW वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक (CM Punk) के साथ बैकस्टेज रिलेशनशिप से जुड़े डिटेल्स शेयर किये। इस साल AEW में सीएम पंक के MJF के साथ फिउड के दौरान उनकी FTR के साथ दुश्मनी की शुरुआत होते हुए देखने को मिली थी। इस दौरान सीएम पंक ने जॉन मोक्सली के साथ मिलकर FTR को हराया भी था।

इसके महीनों बाद सीएम पंक के Double or Nothing इवेंट में AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद FTR ने उन्हें ऑफ एयर वर्ल्ड टाइटल जीत की बधाई दी थी। New York Post को दिए इंटरव्यू के दौरान कैश व्हीलर ने सीएम पंक की तारीफ करते हुए बताया कि पंक उनके और डैक्स हार्वुड के मेंटर रहे हैं। डैक्स ने कहा कि सीएम पंक हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं।

इसके साथ ही डैक्स ने यह भी खुलासा किया कि सीएम पंक की तरह उनके और कैश व्हीलर के मन में भी ब्रेट हार्ट के लिए सम्मान है। डैक्स की माने तो यही कारण है कि उनकी सीएम पंक के साथ अच्छी दोस्ती हो पाई। डैक्स हार्वुड ने यह भी बताया कि सीएम पंक ने उन्हें बेचैनी से उबरने में मदद की थी।

AEW वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक के चोटिल होने से पहले FTR क्या कर रहे थे?

1 जून को AEW Dynamite के एपिसोड में सीएम पंक ने पहली बार FTR के साथ टीम बनाकर मैक्स कास्टर & द गन क्लब का सामना किया था। इस मैच में पंक और FTR ऑस्टिन गन पर फिनिशिंग मूव्स लगाकर मैच जीतने में कामयाब रहे थे। इस मैच के दौरान स्प्रिंगबोर्ड देते वक्त पंक गलत तरीके से लैंड कर गए थे और यह चीज़ उनके चोटिल होने का कारण बनी।

इसके बाद 3 जून को हुए Rampage के एपिसोड में ऐलान किया गया कि सीएम पंक फिलहाल के लिए FTR के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं। वहीं, FTR Forbidden Door इवेंट में ROH और IWGP टैग टीम चैंपियनशिप के लिए यूनाइटेड इम्पायर और रोंपोजी वाइस का सामना करते हुए दिखाई देंगे।

