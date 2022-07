"WrestleMania 39 तक तीन नए वर्ल्ड चैंपियन मिल सकते हैं"- WWE दिग्गज ने दिया बहुत बड़ा बयान

WWE के पूर्व हेड राइटर विंस रूसो (Vince Russo) ने रोमन रेंस (Roman Reigns) के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप हराने के प्लान को लेकर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने इसका कारण कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के बीच स्टोरीलाइन को बताया है।

बता दें कि कोडी रोड्स ने सैथ रॉलिंस को WrestleMania 38, WrestleMania Backlash और Hell in a Cell में मात दी थी। हालांकि इस दौरान कोडी रोड्स के कंधे में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो नौ महीने के लिए इन रिंग एक्शन से दूर हो गए हैं।

पूर्व WWE चैंपियन दे सकता है रोमन रेंस को मात

हाल में ही Sportskeeda Wrestling के “Writing With Russo” के शो के दौरान विंस रूसो ने कहा कि ड्रू मैकइंटायर रोमन रेंस को Clash at the Castle में टाइटल मैच में हरा सकते हैं। इसके बाद सैथ रॉलिंस उन्हें Royal Rumble में हराकर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। अंत में वो कोडी रोड्स के खिलाफ WrestleMania के मेन इवेंट में एक दूसरे के खिलाफ टाइटल मैच में नजर आ सकते हैं।

टाइटल चेंज को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि,'

'सैथ रॉलिंस को इसके लिए पहले ड्रू मैकइंटायर हराना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें कोडी के बिग रिटर्न का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या वो सैथ को चौथी बार भी हरा देंगे? जैसा की मैंने पहले भी कहा है कि WWE के पास इस समय बहुत कम ही विकल्प बचे हैं। ऐसे में उन्हें हर बुकिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है.'

गौरतलब कि इससे पहले विंस रूसो ने कहा था कि WWE लोगन पॉल को भी नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में बुक कर सकती है। वो रोमन रेंस को हराकर अगले अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। लोगन पॉल ने हाल में ही WWE के साथ स्टार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके बाद फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो WWE Summerslam जैसे बड़े इवेंट में नजर आ सकते हैं और उनका मैच द मिज के खिलाफ हो सकता है।

