WWE में ऐतिहासिक चैंपियनशिप रन देने के बाद रिंग जनरल ने फिर रचा इतिहास, दिग्गज को ड्रीम मैच में हराते हुए बने King of the Ring

Gunther becomes WWE King of the Ring: WWE King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में काफी शानदार मैच देखने को मिले। गुंथर (Gunther) और रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) का King of the Ring के फाइनल में सामना हुआ। इस मुकाबले में गुंथर ने चौंकाने वाले अंदाज में जीत दर्ज की और फैंस को सरप्राइज कर दिया।

गुंथर और रैंडी ऑर्टन शानदार मोमेंटम के साथ King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल मैच का हिस्सा बने। दोनों के इस ड्रीम मैच की शुरुआत काफी धमे अंदाज में हुई। उन्होंने एक-दूसरे पर सबमिशन होल्ड्स लगाए। इसी बीच पंच और किक्स का भी उपयोग किया। गुंथर ने रैंडी ऑर्टन के घुटने और कमर को निशाना बनाया। ऑर्टन ने एक मौके पर RKO दे दिया था और वो पिन करने गए लेकिन गुंथर रिंग के बाहर हो गए।

इसी तरह से एक्शन जारी रहा और रैंडी ने एक बार फिर से गुंथर पर RKO लगाया। इस बार वो पिन करने गए लेकिन घुटने में दर्द के कारण वो पूरी तरह से वजन नहीं रख पाए। इसी वजह से गुंथर ने किकआउट किया। रिंग जनरल ने इसके बाद अचानक रैंडी ऑर्टन को रोलअप द्वारा पिन किया और सभी को चौंकाते हुए जीत दर्ज कर ली। किसी ने भी इस तरह से मैच के अंत की उम्मीद नहीं की थी। रिंग जनरल ने 666 दिनों का ऐतिहासिक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रन देने के बाद अब फिर इतिहास रच दिया।

WWE King of the Ring बनने के बाद गुंथर को ट्रिपल एच ने दी बधाई और दिया क्राउन

गुंथर की जीत के बाद ट्रिपल एच ने रिंग में एंट्री की। उन्होंने यहां गुंथर से हाथ मिलाया और क्राउन दे दिया। गुंथर ने इस क्राउन को ऊपर करके सेलिब्रेट किया। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए फैंस पर निशाना साधा और अपनी जीत पर खुशी जताई। उन्होंने SummerSlam 2024 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का दावा भी ठोक दिया।

इस मैच के दौरान गौर करने वाली बात यह रही कि गुंथर के रैंडी ऑर्टन को पिन करने के दौरान वाइपर का एक कंधा ऊपर था। इसके बावजूद भी रेफरी ने यह चीज़ नहीं देखी और पिन काउंट किया। देखना होगा कि WWE इस चीज़ को स्टोरीलाइन एंगल दे पाती है, या नहीं।

