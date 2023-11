WWE में इन पूर्व चैंपियंस की वापसी देखना चाहता है दिग्गज, नाम जानकर आपको भी होगी हैरानी

AOP: WWE हॉल ऑफ फेमर रोड डॉग (Road Dogg) काफी समय तक क्रिएटिव टीम का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई स्टार्स के साथ काम किया है। इसी बीच अपने पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो द ऑथर्स ऑफ पेन (The Authors of Pain) को फिर से लाइव टीवी पर देखना चाहते हैं।

अपने पॉडकास्ट Oh You Didn't Know? में रोड डॉग ने हाल में ही द ऑथर्स ऑफ पेन को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो द ऑथर्स ऑफ पेन के फैन हैं और उन्हें वो जल्द से जल्द लाइव टीवी पर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा,

"मुझे टैग टीम डिवीजन के स्टार्स पसंद हैं। मुझे वो दोनों बहुत पसंद हैं। मुझे पता है कि वो दोनों ट्विन्स नहीं हैं। मुझे लगता है कि मेंस केटेगरी में इससे थोड़ा सा मैजिक आता है, लेकिन ये दोनों इंटरनेशनल स्टार्स हैं और उन्होंने NXT में सीखा था कि कैसे टैग टीम के साथ वर्क करते हैं। उन्होंने टैग टीम के प्रोडक्शन को लेकर भी जानकारी हासिल की थी। ये दोनों ही स्टार्स हैं। मैं इन दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं और उन्हें जल्द से जल्द वापस देखना चाहता हूं।"

WWE में क्या एक बार फिर होगी AOP की वापसी?

एकम और रेजर ने 2016 से 2020 तक WWE में काम किया था। वो WWE में NXT और Raw टैग टीम चैंपियंस भी रह चुके हैं। WWE ने 2020 में उन्हें रिलीज कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जल्द ही एक बार फिर WWE में वापसी देखने को मिल सकती है।

AOP ने WWE में अपना आखिरी मैच साल 2020 में लड़ा था। 9 मार्च 2020 को हुए Raw के एपिसोड में वो टैग टीम मैच में दिखाई दिए थे। यहां सैथ रॉलिंस, बडी मर्फी और ऑथर्स ऑफ पेन का मुकाबला वाइकिंग रेडर्स और द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ हुआ था। इस मैच में उनकी ही जीत हुई थी, लेकिन इसके बाद से उन्हें एक्शन में नहीं देखा गया है। देखना होगा कि कंपनी में संभावित वापसी के बाद उन्हें सीधे मेन रोस्टर में लाया जाता है या पहले NXT में ही वो नज़र आएंगे।