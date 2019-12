'गोल्डबर्ग को द अंडरटेकर से माफी मांगनी चाहिए' मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 14 Dec 2019, 13:10 IST SHARE

गोल्डबर्ग और अंडरटेकर इस साल जून में हुए सुपर शो डाउन में अंडरटेकर और गोल्डबर्ग का मुकाबला हुआ था, जिसमें WWE हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। उसके बाद से ही कई बार गोल्डबर्ग के ऊपर मैट रिडल निशाना साध चुके हैं। स्टीव ऑस्टिन ब्रोक्न स्कल सेशन में गोल्डबर्ग के आने से पहले WWE ने एक फुटेज को जारी किया, जिसमें WCW लैजेंड ने अंडरटेकर के खिलाफ हुए खराब मैच का जिक्र किया। इसके बाद ही रिडल ने फिर से पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन के ऊपर निशाना साधा और कहा कि सऊदी अरेबिया में हुए मुकाबले के लिए गोल्डबर्ग को अंडरटेकर से माफी मांगनी चाहिए। यह भी पढें: WWE SmackDown रिजल्ट्स-13 दिसंबर, 2019 गोल्डबर्ग और अंडरटेकर के बीच सऊदी अरेबिया के बीच मैच के लिए फैंस काफी उत्साहित थे। 9 मिनट चले इस मैच में दोनों ने कुछ ट्रेडमार्क मूव्स दिखाए। हालांकि मैच के दौरान गोल्डबर्ग का सिर स्पीयर मारते समय रिंग पोस्ट में लगा था। इसके अलावा भी मैच में काफी गलतियां थी और मूव्स में कॉर्डिनेशन देखने को नहीं मिला। द अंडरटेकर ने अंत में गोल्डबर्ग को चोकस्लैम देकर इस मैच को अपने नाम किया। हालांकि गोल्डबर्ग की उस मैच को लेकर काफी आलोचना हुई। अब देखना होगा कि मैट रिडल को लेकर गोल्डबर्ग कुछ कहते है या नहीं। Advertisement

