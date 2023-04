Brock Lesnar vs The Undertaker: WWE में द अंडरटेकर (The Undertaker) और ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) की दुश्मनी शानदार रही है। दोनों ही रेसलर्स को कंपनी के इतिहास के सबसे जबरदस्त स्टार्स में गिना जाता है। उन्होंने मिलकर अपना बड़ा नाम बनाया है। उनके बीच कई शानदार मैच देखने को मिले हैं। इस आर्टिकल में हम अंडरटेकर और ब्रॉक लैसनर के बीच हुए सभी सिंगल्स मैचों और उनके नतीजों पर नज़र डालेंगे।

WWE में The Undertaker और Brock Lesnar के बीच हुए सभी मैचों की लिस्ट

- द अंडरटेकर और ब्रॉक लैसनर का पहला मैच Unforgiven 2002 में हुआ था। यह मैच जबरदस्त रहा था और यहां रेफरी घायल हो गए थे। उन्होंने मैच को बीच में ही रोक दिया था। फिनॉम के साथ उनका ब्रॉल हुआ और यहां लैसनर ने रेफरी पर हमला किया। अंडरटेकर ने बीस्ट पर चोकस्लैम दिया। बाद में स्टेज पर लैसनर को धक्का दे दिया।

- No Mercy 2002 में अंडरटेकर और ब्रॉक लैसनर Hell in a Cell मैच में आमने-सामने आए। इस WWE टाइटल मैच में अंडरटेकर खून से लथपथ हो गए थे। अंत में लैसनर ने F5 लगाकर जीत दर्ज की और टाइटल रिटेन रखा।

- अंडरटेकर और ब्रॉक लैसनर के बीच तीसरा मैच No Mercy 2003 में हुआ था। असल में यह WWE चैंपियनशिप के लिए बाइकर चैन मैच और अंडरटेकर जीत के करीब आ गए थे। विंस मैकमैहन ने आकर उन्हें टॉप रोप से गिराया। लैसनर ने फायदा उठाकर स्टील चैन से अंडरटेकर पर हमला किया और फिर पिन टाइटल रिटेन रखा।

- सालों बाद अंडरटेकर और ब्रॉक लैसनर के बीच WrestleMania 30 में मैच हुआ था। यहां सभी फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला था। दरअसल, उन्होंने अंडरटेकर को F5 देकर पिन किया और उनकी 21-0 की जीत की स्ट्रीक को तोड़ दिया था।

- SummerSlam 2015 में द डेडमैन और द बीस्ट के बीच सिंगल्स मैच हुआ। यह काफी विवादित रहा था। रिंग बैल पहले बज गई थी और रेफरी ने मैच का नतीजा नहीं सुनाया। अंडरटेकर को डिस्ट्रेक्शन का फायदा मिला और उन्होंने लैसनर को सबमिशन में फंसाया। ब्रॉक फेडआउट हो गए थे और इसी कारण दिग्गज ने जीत हासिल की।

- ब्रॉक लैसनर और अंडरटेकर के बीच Hell in a Cell 2015 में आखिरी बार मैच हुआ था। यह मैच खतरनाक था और लैसनर ने कैनवास को फाड़ दिया था। लैसनर ने यहां डेडमैन पर लो-ब्लो लगाया और F5 देते हुए पिन किया। इसी के साथ वो जीत दर्ज करने में सफल रहे।

