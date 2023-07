WWE में कितने सालों से विमेंस Money in the Bank लैडर मैच हो रहे हैं और किन-किन Superstars ने अभी तक इसमें हिस्सा लिया है?

Money in the Bank: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन काफी सालों से देखने को मिल रहा है। 2017 में पहली बार विमेंस MITB मैच का आयोजन किया गया था। इसके बाद से लगातार हर साल इस तरह के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कई सारी टैलेंटेड रेसलर्स का करियर इस मैच को जीतने के कारण बदला है।

WWE इतिहास का पहला Money in the Bank लैडर मैच WrestleMania 21 में हुआ था। असल में 2005 में इस मैच की शुरुआत हुई थी। इसके लगभग 12 साल बाद 2017 में बड़ा कदम उठाते हुए WWE ने विमेंस रेसलर्स के लिए भी Money in the Bank लैडर मैचों की शुरुआत की। अभी तक कई सारी टॉप विमेंस रेसलर्स इस मैच का हिस्सा बन गई हैं।

पिछले 6 सालों में अभी तक 7 विमेंस लैडर मुकाबले देखने को मिले हैं। इसमें से 6 Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में हुए हैं और 1 SmackDown के एपिसोड में देखने को मिला है।

विमेंस Money in the Bank लैडर मुकाबलों के विजेताओं की लिस्ट

- कार्मेला (विमेंस Money in the Bank 2017)

- कार्मेला (SmackDown, 27 जून 2017)

- एलेक्सा ब्लिस (Money in the Bank 2018)

- बेली (Money in the Bank 2019)

- ओस्का (Money in the Bank 2020)

- निकी A.S.H (Money in the Bank 2021)

- लिव मॉर्गन (Money in the Bank 2022)

देखा जाए तो 6 सुपरस्टार्स ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है। हालांकि, ढेरों विमेंस रेसलर्स इस मैच का हिस्सा बन चुकी हैं।

विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेने वाली सभी WWE सुपरस्टार्स की लिस्ट

- नटालिया (5 मैच, 0 जीत)

- कार्मेला (4 मैच, 2 जीत)

- बैकी लिंच (4 मैच, 0 जीत)

- एलेक्सा ब्लिस (3 मैच, 1 जीत)

- ओस्का (3 मैच, 1 जीत)

- शार्लेट फ्लेयर (3 मैच, 0 जीत)

- टमीना (3 मैच, 0 जीत)

- नेओमी (3 मैच, 0 जीत)

- निकी क्रॉस/A.S.H (2 मैच, 1 जीत)

- लिव मॉर्गन (2 मैच, 1 जीत)

- एम्बर मून (2 मैच, 0 जीत)

- डैना ब्रुक (2 मैच, 0 जीत)

- लेसी एवंस (2 मैच, 0 जीत)

- बेली (1 मैच, 1 जीत)

- लाना (1 मैच, 0 जीत)

- साशा बैंक्स (1 मैच, 0 जीत)

- मैंडी रोज़ (1 मैच, 0 जीत)

- नाया जैक्स (1 मैच, 0 जीत)

- शेना बैज़लर (1 मैच, 0 जीत)

- ज़ेलिना वेगा (1 मैच, 0 जीत)

- राकेल रॉड्रिगेज़ (1 मैच, 0 जीत)

- शॉट्ज़ी (1 मैच, 0 जीत)

आपको बता दें कि Money in the Bank 2023 के विमेंस लैडर मैच में बैकी लिंच, ज़ोई स्टार्क, ट्रिश स्ट्रेटस, ज़ेलिना वेगा, इयो स्काई और बेली मौजूद हैं।

