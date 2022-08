6 फुट 8 इंच लंबे भारतीय WWE Superstar ने खास चैलेंज में लिया हिस्सा, Roman Reigns और Brock Lesnar में से चुना अपना फेवरेट स्टार

Sanga: भारतीय WWE सुपरस्टार सांगा (Sanga) उर्फ सौरव गुर्जर (Saurav Gurjar) ने हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के खास 'This or That" चैलेंज में हिस्सा लिया। इस चैलेंज के दौरान सांगा को दो ऑप्शन देकर उनमें से एक ऑप्शन को चुनने को कहा गया। इस खास चैलेंज के दौरान सांगा ने समझदारी से विकल्पों का चुनाव किया।

भारतीय WWE सुपरस्टार सांगा ने लिया खास चैलेंज में हिस्सा

सांगा को सबसे पहले बॉलीवुड के दो बड़े अभिनेता रणबीर कूपर और अमिताभ बच्चन में से किसी एक चुनने को कहा गया और सांगा ने कुछ समय लेते हुए रणबीर कपूर को चुना। बता दें, सांगा को बॉलीवुड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल चुका है। इसके बाद सांगा को WWE के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर में से किसी एक का चुनाव करने को कहा गया और सांगा ने ब्रॉक लैसनर को चुना।

वहीं, सांगा ने WrestleMania और SummerSlam में से WrestleMania को बेहतर बताया। इसके अलावा सांगा ने टॉम्बस्टोन पाइलड्राइवर और चोकस्लैम में से चोकस्लैम को चुना। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि सांगा खुद चोकस्लैम मूव का इस्तेमाल करते हैं। जल्द ही, सांगा से ग्रेसन वॉलर और ब्रॉन ब्रेकर में से बेहतर सुपरस्टार चुनने को कहा गया।

इसके बाद सांगा ने ब्रॉन ब्रेकर को बेहतर सुपरस्टार बताया। बता दें, सांगा ने ग्रेसन वॉलर के बॉडीगार्ड के रूप में वापसी की थी और इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे के दुश्मन बन गए थे। यही वजह है कि सांगा ने ग्रेसन वॉलर के बजाए ब्रॉन ब्रेकर को बेहतर सुपरस्टार चुना। जल्द ही, सांगा से यूएस और इंडिया में से किसी एक को चुनने को कहा गया और सांगा ने बिना देर किये हुए इंडिया को चुना।

अंत में, सांगा से NXT चैंपियन या यूनिवर्सल चैंपियन में से किसी एक को चुनने को कहा गया और सांगा ने यूनिवर्सल चैंपियन बनने में दिलचस्पी दिखाई। हालांकि, अगर सांगा WWE में यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहते हैं तो उन्हें काफी मेहनत करनी होगी।

