"आपने हमारे लिए रास्ता बनाया है"- भारतीय WWE Superstar Veer Mahaan ने The Great Khali को जन्मदिन की बधाई देते हुए कही बड़ी बात 

Veer Mahaan and The Great Khali: भारतीय WWE सुपरस्टार वीर महान (Veer Mahaan) ने कुछ समय पहले ही द ग्रेट खली (The Great Khali) को जन्मदिन की बधाई दी है। आपको बता दें कि कल (27 अगस्त 2022) खली का जन्मदिन था और उन्होंने इस खास दिन को जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया था।

वीर महान ने WWE दिग्गज द ग्रेट खली को जन्मदिन की बधाई दी

WWE @WWE Happy birthday to WWE Hall of Famer @greatkhali Happy birthday to WWE Hall of Famer @greatkhali! https://t.co/C2Xwosb8Cu

द ग्रेट खली ने अपना बर्थडे शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। साथ ही कई सारे लोगों ने उन्हें बधाई दी। वीर महान ने भी कुछ समय पहले अपने आधिकारिक अकाउंट द्वारा खली के बारे में बात की और उनकी जमकर तारीफ की। दरअसल, WWE ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हॉल ऑफ फेमर द ग्रेट खली की फोटो पोस्ट करते हुए उन्हें "हैप्पी बर्थडे" विश किया था। वीर महान ने इसपर कमेंट किया और लिखा,

"जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरे भाई! आप एक प्रेरणा स्त्रोत हैं। आपने हम सभी के लिए एक रास्ता तैयार किया है। मैं और हमारे देश के कई सारे लोग आपके लिए यह सबसे अच्छा जन्मदिन साबित होने की कामना करते हैं!"

यह रहा वीर महान का ट्वीट:

Veer Mahaan @VeerMahaan @WWE

You are an inspiration. You have blazed a trail for all of us.

I and so many of your countrymen wish you the best Birthday and many more!

🏾 @greatkhali Happy Birthday mere bhai!You are an inspiration. You have blazed a trail for all of us.I and so many of your countrymen wish you the best Birthday and many more! @WWE @greatkhali Happy Birthday mere bhai!You are an inspiration. You have blazed a trail for all of us. I and so many of your countrymen wish you the best Birthday and many more!🙏🏾

वीर महान ने साफ तौर पर द ग्रेट खली की तारीफ करते हुए उन्हें इंस्पिरेशन बताया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि खली के कारण ही अन्य भारतीय सुपरस्टार्स को प्रोफेशनल रेसलिंग और WWE में आने का सही रास्ता मिला है। द ग्रेट खली का 50वां जन्मदिन अच्छा रहा है।

उन्होंने खुद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने जन्मदिन से जुड़ी कुछ वीडियो डाली हैं। वो यहां जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर लग रहा है कि यह उनके लिए एक यादगार दिन साबित हुआ होगा। खैर, द ग्रेट खली ने भारतीय फैंस को WWE में अपने प्रदर्शन द्वारा कई शानदार पल दिए हैं।

अब उनकी इस राह पर वीर महान और कई अन्य भारतीय सुपरस्टार्स चल रहे हैं। द ग्रेट खली भारत के सबसे बड़े WWE सुपरस्टार रहे हैं और इसी कारण हर एक भारतीय रेसलर की तुलना उनसे की जाती है।

Edited by Ujjaval