जॉन सीना रिटायर होने के बाद WWE में नए रोल में आएंगे नज़र? हुआ बड़ा दावा

John Cena Can Appear In New Role After Retirement: साल 2025 WWE में जॉन सीना (John Cena) का रेसलर के रूप में आखिरी साल होने वाला है। सीना ने Money In the Bank 2024 में वापसी करके यह ऐलान किया था। रेसलिंग दिग्गज की माने तो 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन रिटायर होने के बाद ऑन-स्क्रीन नए रोल में दिखाई दे सकते हैं।

द क्वीन ऑफ एक्सट्रीम, फ्रैंसिन ने हाल ही में अपने Eyes Up Here पॉडकास्ट पर जॉन सीना के फ्यूचर को लेकर चर्चा की। उन्होंने सीना द्वारा हाल ही में WWE के साथ साइन किए नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा की। फ्रैंसिन ने अटकलें लगाईं कि सीनेशन लीडर रिटायर होने के बाद जनरल मैनेजर जैसे किसी ऑन-स्क्रीन पर्सनालिटी में नज़र आ सकते हैं। उन्होंने अपने पॉडकास्ट पर कहा,

"सीना ने कहा कि अग्रीमेंट के तहत वो काफी लंबे समय तक WWE फैमिली का हिस्सा बने रहेंगे। मुझे नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है। शायद वो साल 2025 में रेसलिंग करियर का अंत करने के बाद किसी ऑन-स्क्रीन पर्सनालिटी जैसे कि जनरल मैनेजर के रूप में दिखाई दे सकते हैं।"

WWE दिग्गज जॉन सीना साल 2025 के बाद दोबारा कभी रेसलिंग नहीं करेंगे

कई रेसलर्स ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान करने के कुछ सालों बाद रिंग में वापसी करके मैच लड़ा था। कुछ रेसलर्स कई रिटायरमेंट मैच लड़ते हुए भी दिखाई दे चुके हैं। हालांकि, जॉन सीना ने दावा किया है कि वो साल 2025 में रिटायर होने के बाद दोबारा कभी रेसलिंग नहीं करने वाले हैं। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन सीना ने कहा,

"यह रेसलिंग रिटायरमेंट जैसा नहीं है। मैं कुछ सालों के लिए रेसलिंग से दूरी बनाने के बाद इसमें वापसी नहीं करूंगा। जब मैं दिसंबर 2025 में अपने करियर का खत्म करूंगा तो दोबारा रेसलिंग नहीं करूंगा। कोई मुझे पैसों का बड़ा चेक देकर मेरा मन बदल नहीं पाएगा। मैंने WWE फैंस के साथ अच्छा रिश्ता बनाया है, मुझसे नफरत करें या प्यार करें। मैं किसी भी कीमत पर अपना वादा नहीं तोड़ने वाला हूं।"

बता दें, जॉन सीना अगले साल कंपनी में कुल 36 बार अपीयरेंस देने वाले हैं। इस दौरान वो कुछ बड़े स्टोरीलाइंस का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। यही नहीं, जॉन को अगले साल 17वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रचने का भी मौका मिल सकता है।

