WWE Money in the Bank में John Cena ने चैंपियन को हराकर जीता था फैंस का दिल, मैच के बाद मिला धोखा

John Cena vs Kevin Owens: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2015) में जॉन सीना (John Cena) एक धमाकेदार मैच का हिस्सा बने थे। दरअसल, उन्होंने केविन ओवेंस (Kevin Owens) के खिलाफ एक सिंगल्स मैच लड़ा था। यह मैच धमाकेदार रहा और फैन फेवरेट स्टार जॉन सीना ने बड़ी जीत दर्ज की थी।

जॉन सीना और केविन ओवेंस के बीच स्टोरीलाइन काफी शानदार रही थी। केविन ओवेंस ने Elimination Chamber 2015 में जॉन को पराजित कर दिया था। इसके बाद Money in the Bank के लिए उनका रीमैच तय हुआ था। काफी बार प्रोमो सैगमेंट्स में एक-दूसरे पर निशाना साधने के बाद आखिर Money in the Bank में उनका सिंगल्स मैच में आमना-सामना हुआ।

NXT चैंपियन केविन ओवेंस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और मैच में काफी समय तक उनका दबदबा रहा। जॉन सीना ने जब-जब वापसी करने की कोशिश की, उन्हें फैंस की ओर से तगड़ा रिएक्शन मिला। लगातार कई अच्छे काउंटर्स और फिनिशर्स का इस्तेमाल किया गया। मैच के दौरान एक समय आया जब ओवेंस ने सीना की नकल करते हुए उनका ही मूव लगाने की कोशिश की।

जॉन इस चीज़ के लिए तैयार थे और उन्होंने काउंटर किया। केविन ने सीना पर अपना फिनिशर पॉपअप पावरबॉम्ब लगाया और पिन किया। सीना ने किकआउट किया और फिर दिग्गज ने नए स्टार पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट मूव लगाया। इसपर द प्राइजफाइटर ने भी किकआउट कर दिया। उनके बीच यह मैच 19 मिनट 15 सेकेंड्स तक चला।

जॉन सीना ने फिर से एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया। हालांकि, इससे भी फर्क नहीं पड़ पाया। जॉन ने तीसरी बार AA लगाया और पिन करके जीत हासिल की। उस समय के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ने कड़ी मेहनत के बाद केविन को पराजित किया। सीना ने यहां Elimination Chamber में मिली हार का बदला लिया।

WWE Money in the Bank 2015 में मैच के बाद John Cena को मिला धोखा

जॉन सीना ने ओवेंस को हराने के बाद जीत को सेलिब्रेट किया। केविन ओवेंस खड़े हुए और जॉन सीना ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। ओवेंस ने दिग्गज का हाथ ऊपर किया और फिर उन्हें धोखा दिया। उन्होंने सीना पर किक लगाकर उन्हें रिंग के बाहर किया और एप्रोन पर जबरदस्त पावरबॉम्ब दिया। ओवेंस रिंग में गए और उन्होंने अपने NXT टाइटल को उठाया। साथ ही जॉन सीना की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के साथ सेलिब्रेट किया। वो इसे नीचे फेंकते हुए बैकस्टेज चले गए और जॉन सीना को रेफरी ने चेक किया।

