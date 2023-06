John Cena ने Money in the Bank 2012 में कॉन्ट्रैक्ट जीतकर फैंस को दिया था सरप्राइज, WWE दिग्गज को धराशाई करके मचाया बवाल

John Cena: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2012) प्रीमियम लाइव इवेंट जॉन सीना (John Cena) के लिए काफी यादगार रहा था। इस शो में सीना ने अन्य पूर्व वर्ल्ड चैंपियंस को लैडर मैच में हराया था। साथ ही वो Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा करने में सफल रहे थे।

शो के मेन इवेंट में WWE चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट के लिए Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में जॉन सीना, क्रिस जैरिको, द मिज़, बिग शो और केन जैसे दिग्गज स्टार्स मौजूद थे। यह मैच काफी शानदार रहा और सभी ने मिलकर जोखिम उठाते हुए जीत दर्ज करने की कोशिश की।

मैच में बिग शो और केन ने अपने-अपने साइज का फायदा उठाकर ज्यादातर समय डॉमिनेशन दिखाया। यह मुकाबला 20 मिनट और 3 सेकेंड्स तक चला। अंतिम कुछ मोमेंट्स काफी ज्यादा खास साबित हुए। दरअसल, क्रिस जैरिको ने लगभग ब्रीफकेस निकाल लिया था लेकिन द मिज़ लैडर की दूसरी साइड चढ़े और लड़ने लगे।

इसी बीच बिग शो ने लैडर पर चढ़कर पूर्व WWE चैंपियंस पर अटैक किया। बिग शो ने लैडर के टॉप पर मौजूद सीना को KO पंच देने की कोशिश की। सीना ने खुद को ब्रीफकेस का सहारा लेकर बचाया और बिग शो पर इससे हमला किया। इसी बीच MITB कॉन्ट्रैक्ट का हैंडल टूट गया और यह हुक से निकल गया। इसी के चलते सीना ने मैच में जीत दर्ज कर ली। उन्होंने बिग शो को लैडर से नीचे गिराया और बड़ी जीत को सेलिब्रेट किया।

WWE दिग्गज John Cena ने अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कब कैश-इन किया था?

जॉन सीना ने Money in the Bank ब्रीफकेस को सिर्फ 8 दिनों तक अपने पास रखा। उन्होंने 23 जुलाई 2012 को Raw के 1000वें एपिसोड में सीएम पंक को WWE चैंपियनशिप के लिए MITB कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगाकर चैलेंज कर दिया। दरअसल, यह मैच पहले ही अनाउंस हो गया था। दोनों ही रेसलर्स के बीच इस खास शो में शानदार मैच देखने को मिला।

मुकाबला जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा था। हालांकि, अचानक बिग शो ने इंटरफेयर किया और जॉन सीना पर हमला कर दिया। इसी कारण DQ से मैच खत्म हुआ और सीना की जीत हुई। हालांकि, DQ के कारण सीएम पंक चैंपियनशिप रिटेन रखने में सफल हुए। सीना का कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन असफल रहा और वो इतिहास रचते हुए WWE के पहले स्टार बने, जिनका Money in the Bank कैश-इन असफल रहा।

