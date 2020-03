WrestleMania में जब जॉन सीना ने अपनी 'सेना' के साथ आकर रिंग में बवाल मचा दिया था

अपनी आर्मी के साथ जॉन सीना ने एंट्री कर सभी को चौंकाया था।

रेसलमेनिया 25 में किया था जॉन सीना ने ये कारनामा। फैंस को आया मजा।

जब-जब जॉन सीना रिंग में एंट्री करते हैं तो फैंस झूम उठते हैैं। WWE में कई सालों से जॉन सीना राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके कई फैंस हैं। जब वो रिंग में नहीं होते हैं तो फैंस उनकी वापसी की मांग करते हैं। अपने कैरेक्टर से कई सालों से वो फैंस का मनोरंजन करते आ रहे हैं।सीना की पहचान पूरी दुनिया में बहुत बड़ी है। वो पूरे विश्व में विख्यात है और उनके फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सीना की एंट्री भी सबसे खास होती है। जैसे ही उनकी एंट्री होती है तो एरीना में ऊर्जा छा जाती है।

जॉन सीना की नॉर्मल एंट्री के बारे में तो सभी को पता है लेकिन रेसलमेनिया 25 में उन्होंने जिस तरह रिंग में एंट्री की वो फैंस के जेहन में हमेशा के लिए बस गया है। रेसलमेनिया इतिहास में जॉन सीना की इस एंट्री को सबसे ऊपर रखा जाता है। इस रेसलमेनिया में सीना की एंट्री खास थी। पहले जॉन सीना का थीम बजा और ढेर सारे लोग एक कतार में वहां पहुंचे। सभी ने सीना की तरह कपड़े पहने हुए थे। फैंस को कुछ पता नहीं लग रहा था। पूरा रैंप भर गया था। सभी इसके बाद सीना के "You Can't See Me" मूव की नकल करने लगे, जिसके बाद सीना ने एंट्री ली और पूरा WWE यूनिवर्स झूम उठा। इस एंट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं। तभी से फैंस इसे जॉन सीना की सेना कहकर बुलाते हैं।

जॉन सीना अब WWE में पार्ट टाइमर की भूमिका निभाते हैं। इस साल रेसलमेनिया 36 में उनका मुकाबला द फीन्ड के साथ होने वाला है। फैंस इस मैच को लेकर काफी उत्साहित है।

