Netflix पर WWE Raw के पहले एपिसोड में वापसी करने वाले दिग्गज का नाम आया सामने? हुआ बड़ा दावा

Jonathan Coachman On The Rock WWE Return: 6 जनवरी, 2025 को Netflix पर WWE Raw का प्रीमियर एपिसोड देखने को मिलने वाला है। इसके ऐतिहासिक शो होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कुछ दिग्गजों की एंट्री भी देखने को मिल सकती है। द रॉक (The Rock) की वापसी की अफवाहें और अटकलें मौजूदा समय में चल रही हैं। रेसलिंग दिग्गज जोनाथन कोचमैन ने अब उन्हें लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि रेड ब्रांड के Netflix डेब्यू में द ग्रेट वन की एंट्री पक्की है।

WrestleMania 40 द रॉक के लिए बहुत ही जबरदस्त रहा। उनके हील किरदार ने खूब वाहवाही लूटी। नाईट 1 में उन्होंने रोमन रेंस के साथ मिलकर कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस को हराया था। वहीं नाईट 2 में हुए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच में भी उनकी दखलअंदाजी देखने को मिली थी। अक्टूबर, 2024 में हुए Bad Blood प्रीमियम लाइव इवेंट में भी रॉक ने सरप्राइज एंट्री की थी। उन्होंने स्टेज एरिया से कोडी, रोमन और जिमी उसो को घूरकर देखा। इसके बाद कुछ इशारे कर चले गए। तब से अभी तक उनकी वापसी देखने को नहीं मिली है।

आप सभी जानते हैं कि जनवरी से Netflix पर WWE Raw जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जोनाथन कोचमैन का दावा है कि हजार प्रतिशत द रॉक पहले शो में मौजूद होंगे। Behind The Turnbuckle: The Last Word पॉडकास्ट पर बोलते हुए कोचमैन ने कहा,

द रॉक अब छुट्टी लेंगे और फिर 6 जनवरी, 2025 को Netflix पर WWE Raw के प्रीमियर एपिसोड में आएंगे। हजार प्रतिशत है कि वो वहां मौजूद रहेंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगेगा।

WWE Survivor Series 2024 में नहीं आए द रॉक

हाल ही में Survivor Series प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ था। इसके मेन इवेंट में ब्लडलाइन WarGames मैच देखने को मिला था। रोमन रेंस की टीम ने सोलो सिकोआ की टीम के ऊपर शानदार जीत हासिल की। सभी को उम्मीद थी कि द रॉक इस मुकाबले में एंट्री कर फैंस को सरप्राइज देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी वापसी का इंतजार अब फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। देखना होगा कि कब वो अपने फैंस को बड़ा तोहफा देंगे।

