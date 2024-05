WWE Hall of Famer को हराकर फेमस Superstar ने King of the Ring के अगले राउंड में बनाई जगह, पूर्व चैंपियन को भी मिली बड़ी जीत

King and Queen of the Ring: WWE का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) टूर्नामेंट चल रहा है। इसके पहले राउंड के कुछ मैच लाइव इवेंट के लिए बुक किए गए थे। अब इन टूर्नामेंट के पहले राउंड के आखिरी मैचों के नतीजे भी सामने आ गए हैं। कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) और शेना बैज़लर ने बड़ी जीत दर्ज करके अगले राउंड में जगह पक्की कर ली है।

WWE का थोड़े समय पहले मैकॉन में लाइव इवेंट देखने को मिला था। इसमें कोफी किंग्सटन और रे मिस्टीरियो के बीच King of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड का मैच देखने को मिला था। इस मुकाबले के अंत में कोफी किंग्सटन ने खुद को रे मिस्टीरियो के मूव से बचाया और उनपर ट्रबल इन पैराडाइस लगाकर पिन करते हुए दर्ज की। Hall of Famer को हराकर कोफी क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर चुके हैं।

इसी लाइव इवेंट में शेना बैज़लर और मैक्सिन डुप्री के बीच Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड का मैच देखने को मिला था। असल में ज़ेलिना वेगा और शेना का मैच होने वाला था। कुछ समय पहले ही पता चला कि वेगा चोटिल हैं और इसी वजह से उनकी जगह मैक्सिन डुप्री को मौका दिया गए। मैच में मैक्सिन ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन अंत में शेना ने उनपर किरिफुदा क्लच सबमिशन लगाकर जीत दर्ज की। इसी के साथ King and Queen of the Ring के पहले राउंड के मैचों का अंत हो गया है।

WWE King and Queen of the Ring के पहले राउंड में इससे पहले लाइव इवेंट में किसे जीत मिली थी?

WWE ने King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के सिर्फ यह दो मुकाबले ही लाइव इवेंट में बुक नहीं किए थे। कुछ समय पहले चैट्टानूगा में लाइव इवेंट का आयोजन किया गया था। इस शो में King of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में एलए नाइट और सैंटोस इस्कोबार आमने-सामने आए थे। इस मुकाबले में नाइट ने दर्ज की थी। दूसरी ओर Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड मैच में टिफनी स्ट्रैटन का सामना मीचीन से हुआ और उन्होंने जीत हासिल करके अगले राउंड में अपनी जगह पक्की की।

