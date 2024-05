WWE के 2 बड़े Superstars ने King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में की धमाकेदार एंट्री, अपने दुश्मनों को किया चारों खाने चित

King and Queen of the Ring: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट King and Queen of the Ring होगा। शो को लेकर खास बिल्डअप इस समय चल रहा है। आपको बता दें कंपनी के दो बड़े सुपरस्टार्स King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन स्टार्स का मुकाबला लाइव इवेंट में हुआ।

WWE का शानदार लाइव इवेंट इस बार चैट्टानूगा में हुआ। King of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में एलए नाइट का मुकाबला सैंटोस इस्कोबार से हुआ। दोनों के बीच अच्छा मुकाबला फैंस को देखने को मिला। अंत में नाइट ने जबरदस्त जीत हासिल कर दूसरे राउंड में प्रवेश किया।

टिफनी स्ट्रैटन भी एक्शन में नज़र आईं। उनका मुकाबला मिचीन के साथ हुआ। इन दोनों ने भी फैंस को अच्छा मैच दिया। खासतौर पर टिफनी ने फैंस का दिल जीतकर अंत में जीत हासिल की। दूसरे राउंड में स्ट्रैटन का मुकाबला बियांका ब्लेयर के साथ होगा। आपको बता दें Queen of the Ring टूर्नामेंट जीतने की प्रबल दावेदार इस बार टिफनी मानी जा रही हैं।

SmackDown के लेटेस्ट एपिसोड में एलए नाइट नज़र नहीं आए थे। इस बात से फैंस भी नाखुश नज़र आए। कंपनी ने उनका मुकाबला लाइव इवेंट में तय किया और ये बात भी कई लोगों को अच्छी नहीं लगी। नाइट इस समय कंपनी के टॉप सुपरस्टार्स में से एक हैं। King and Queen of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को सऊदी अरब में होगा। नाइट और टिफनी ने दूसरे राउंड में अपनी जगह बना ली है। अब देखना होगा कि ये दोनों आगे भी मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे या नहीं।

WWE King and Queen of the Ring में होंगे धमाकेदार मुकाबले

कंपनी इस प्रीमियम लाइव इवेंट को शानदार बनाने की पूरी कोशिश करेगी। अभी तक पांच मुकाबलों का ऐलान भी कर दिया गया है। कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच चैंपियन vs चैंपियन मैच होगा। वहीं बैकी लिंच भी अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को लिव मॉर्गन के खिलाफ डिफेंड करेंगी। इन दोनों की राइवलरी मौजूदा समय में अच्छी चल रही है। सैमी ज़ेन भी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड करेंगे। कंपनी द्वारा आने वाले हफ्तों में कुछ अन्य मैचों का ऐलान भी किया जा सकता है।

