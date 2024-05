WWE King and Queen of the Ring 2024: शो में होने वाले सभी मैचों की लिस्ट 

King and Queen of the Ring 2024 Match Card: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट किंग और क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring 2024) है, जिसका आयोजन सऊदी अरब में 25 मई को होने वाला है। इस इवेंट के लिए बुकिंग की शुरुआत हो गई है और अभी तक कई जबरदस्त मैचों का ऐलान हो गया है।

WWE ने आगामी प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए 5 धमाकेदार मैचों का ऐलान हो गया है, जिसमें कई मैच मुख्य तौर पर चैंपियनशिप के लिए होने वाले हैं। आईसी चैंपियनशिप, विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप और एक चैंपियन vs चैंपियन मैच भी होने वाला है। बैकी लिंच, कोडी रोड्स, लोगन पॉल, सैमी ज़ेन जैसे चैंपियंस के ऊपर सभी की नज़र रहने वाली है।

किंग और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल भी इसी इवेंट में होने वाला है। इसके लिए क्वालीफाइंग मुकाबले Raw और SmackDown में देखने को मिल रहे हैं। अभी तक गुंथर, रैंडी ऑर्टन, कार्मेलो हेज, जे उसो, इल्या ड्रैगूनोव और टामा टोंगा ने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की बात की जाए, तो ज़ोई स्टार्क, इयो स्काई, लायरा वैल्किरिया, जेड कार्गिल, बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स ने अगले दौर में जगह बना ली है।

इस हफ्ते दोनों ब्रांड में क्वार्टर फाइनल मुकाबले और अगले हफ्ते सेमीफाइनल मैचों का आयोजन होने वाला है। इसके बाद दोनों ब्रांड से फाइनल में पहुंचने वाले सुपरस्टार्स का सामना एक दूसरे से King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में होगा।

एजे स्टाइल्स, फिन बैलर, नेओमी, डकोटा काई, शेमस जैसे पूर्व चैंपियंस इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और पहले राउंड के साथ ही उनका सफर समाप्त हो गया। अभी इस इवेंट में थोड़ा समय बचा हुआ है और उम्मीद की जा सकती है कि और भी मैचों को बुक किया जा सकता है।

WWE King and Queen of the Ring 2024 में होने वाले सभी मैचों की लिस्ट:

1) King of the Ring टूर्नामेंट फाइनल - Raw vs SmackDown

2) Queen of the Ring टूर्नामेंट फाइनल - Raw vs SmackDown

3) कोडी रोड्स (अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन) vs लोगन पॉल (यूएस चैंपियन) - चैंपियन vs चैंपियन मैच

4) बैकी लिंच (चैंपियन) vs लिव मॉर्गन - विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

5) सैमी ज़ेन (चैंपियन) vs चैड गेबल vs ब्रॉन्सन रीड - आईसी चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच

