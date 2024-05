WWE ने King and Queen of the Ring इवेंट के लिए बहुत बड़े चैंपियनशिप मुकाबले का किया ऐलान, खतरनाक मैच में तीन Superstars मचाएंगे तबाही? 

King and Queen of the Ring: WWE ने King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट के बिल्ड-अप की शुरूआत कर दी है। बता दें, इस इवेंट का 25 मई 2024 को सऊदी अरब में आयोजन किया जाने वाला है। अब WWE ने इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए बहुत बड़े चैंपियनशिप मैच का ऐलान कर दिया है और यह ट्रिपल थ्रेट मुकाबला होने वाला है।

सैमी ज़ेन WrestleMania XL में गुंथर को हराकर नए आईसी चैंपियन बने थे। इसके बाद चैड गेबल की आईसी चैंपियनशिप पिक्चर में एंट्री हुई थी और उन्होंने सैमी के खिलाफ टाइटल मैच में मिली हार के बाद उनपर हमला करते हुए हील टर्न ले लिया था। जल्द ही, ब्रॉन्सन रीड भी आईसी चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में शामिल हो गए। ये तीनों सुपरस्टार्स पिछले कुछ समय से एक-दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। बता दें, सैमी ज़ेन ने इस हफ्ते Raw में रीड vs गेबल मैच में दखल देते हुए इसे नो कॉन्टेस्ट में समाप्त करा दिया था और जल्द ही इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिला।

इसके बाद सैमी ज़ेन ने बैकस्टेज इंटरव्यू के दौरान ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में अपनी आईसी चैंपियनशिप डिफेंड करने का ऐलान कर दिया। देखा जाए तो ये तीनों एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। यही कारण है कि एक खतरनाक मैच की उम्मीद की जा सकती है और तीनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे का बुरा हाल करते हुए तबाही मचा सकते हैं। यह भी देखना रोचक होगा कि सैमी इस बड़े मुकाबले में अपने टाइटल रन का अंत होने से कैसे बचा पाते हैं।

WWE King and Queen of the Ring इवेंट में कौन-कौन से मैच देखने को मिलने वाले हैं?

जैसा कि हमने बताया कि WWE King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में सैमी ज़ेन को ट्रिपल थ्रेट मैच में चैड गेबल और ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ अपनी आईसी चैंपियनशिप डिफेंड करनी है। इसके अलावा इस इवेंट में बैकी लिंच को लिव मॉर्गन के खिलाफ अपना विमेंस वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करना है। साथ ही, इस इवेंट में King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के दो फाइनल मैच भी होने वाले हैं।