दिग्गज ने 20 साल के सुपरस्टार को बताया WWE का 'दूसरा' ब्रॉक लैसनर, जानकर आपको भी होगी हैरानी

रेसलिंग की दुनिया में ब्रॉक लैसनर(Brock Lesnar) का बहुत बड़ा नाम हैं। ब्रॉक लैसनर ने वो सब यहां हासिल कर लिया है जिसका सपना मौजूदा दौर का सुपरस्टार देखता हैं। कई नए सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो WWE के अगले ब्रॉक लैसनर बन सकते हैं। हाल ही में कर्ट एंगल(Kurt Angle) ने एक यंग सुपरस्टार के बारे में बात कि और उन्हें लगता है कि वो WWE के अगले ब्रॉक लैसनर बन सकते हैं।

ब्रॉक लैसनर को लेकर कर्ट एंगल ने दिया बड़ा बयान

गेबल स्टीवसन का काफी उम्र में बड़ा नाम हो गया है और वो 20 साल के फ्रीस्टाइल रेसलर हैंं। पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स को ओलंपिक में रिप्रजेंट करने वाले थे। स्टीवसन का हमेशा से सपना रहा है कि वो फ्यूचर में WWE के बड़े सुपरस्टार बन जाएं। कर्ट एंगल ने भी कह दिया है कि इस सुपरस्टार के पास प्रोफेशनल रेसलिंग में आने के सारे गुण है। कर्ट एंगल को इस सुपरस्टार में ब्रॉक लैसनर की झलक नजर आती है।

Ask Kurt Anything" on AdFreeShows.com में कर्ट एंगल से स्टीवसन के फ्यूचर में WWE सुपरस्टार बनने को लेकर सवाल पूछे गए थे। कर्ट एंगल ने कहा कि लैसनर की तरह वो काम करेंगे तो आगे जाकर उनकी भूमिका वो निभा सकते हैं। कर्ट एंगल ने ये भी कहा कि स्टीवसन आऩे वाले समय में MMA या प्रो रेसलिंग में से एक चीज चुन सकते हैं। कर्ट एंगल ने कहा कि वो कुछ भी चुने लेकिन बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे।

मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे। उनका लुक बहुत ही शानदार हैं। इस सुपरस्टार को रेसलिंग चुननी चाहिए और ब्रॉक लैसनर जैसा बनना चाहिेए। ब्रॉक लैसनर के जैसे वो बन सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें ये चांस लेना चाहिए। चाहे वो MMA में जाए या WWE में दोनों जगह वो शानदार काम करेंगे। दोनों जगह वो फ्यूचर स्टार बन सकते हैं। इस सुपरस्टार को एक अच्छा लुक मिला है।

ब्रॉक लैसनर और कर्ट एंगल WWE दिग्गज हैं और दोनों ने काफी अच्छे मैच साथ में दिए है। कर्ट एंगल अब रिंग से रिटायर हो गए है लेकिन ब्रॉक लैसनर अभी पार्ट टाइमर के रूप में रिंग में नजर आते हैं।

