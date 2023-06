"मैच के बाद मेरे साथ-साथ Brock Lesnar और Shane McMahon को भी हॉस्पिटल भेजना पड़ा था" - WWE दिग्गज ने किया बड़ा खुलासा

Brock Lesnar: WWE दिग्गज कर्ट एंगल (Kurt Angle) ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट The Kurt Angle Show पर बताया कि उनके खिलाफ मैच लड़ने के बाद ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) और शेन मैकमैहन (Shane McMahon) को भी उनके साथ हॉस्पिटल भेजना पड़ा था। बता दें, कर्ट एंगल ने King of the Ring 2011 में शेन मैकमैहन और WrestleMania 19 में ब्रॉक लैसनर के खिलाफ अपने करियर के दो यादगार मैच लड़े थे।

कर्ट एंगल ने अपने पॉडकास्ट पर अपने इन दोनों मैचों के बारे में बात करते हुए कहा-

"इनमें से एक टेक्निकल टाइप का मैच था, और दूसरा स्ट्रीट फाइट मैच था। ये दोनों ही मैच काफी खास थे। शेन मैकमैहन के खिलाफ मैच मुझे याद है, मैच में हम दोनों की हालत काफी खराब हो गई थी और हमें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। ब्रॉक और मैं, हमारी भी हालत खराब हो गई थी। मैंने ब्रॉक लैसनर का टूटी गर्दन के साथ सामना किया था, उनकी भी गर्दन लगभग टूट गई थी। इन दोनों मैचों के बाद हम सभी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। यह एकमात्र समानता है।"

कर्ट एंगल ने कहा-

"टेक्निकल दृष्टिकोण से, ब्रॉक लैसनर के खिलाफ मैच मेरे पसंदीदा मैचों में से एक है। स्ट्रीट फाइट के हिसाब से, शेन मैकमैहन, आप जानते हैं? उन्होंने रेसलिंग के इतिहास के सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फाइट मैच लड़े हैं।"

कर्ट एंगल से WWE फैंस किस मैच के बारे में सबसे ज्यादा पूछते हैं?

fye clips @fyeclip KURT ANGLE vs SHANE MCMAHON STREET FIGHT (2001) KURT ANGLE vs SHANE MCMAHON STREET FIGHT (2001) https://t.co/qvReMXFcWe

कर्ट एंगल अपने रेसलिंग करियर के दौरान कई क्लासिक मैचों का हिस्सा रह चुके हैं। कर्ट एंगल ने हाल ही में बताया कि फैंस उनसे सबसे ज्यादा किस मैच के बारे में पूछते हैं। इस बारे में बात करते हुए कर्ट एंगल ने कहा-

"चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रॉक लैसनर और शेन मैकमैहन के खिलाफ मैच के बारे में पूछने वाले फैंस की संख्या बराबर है। क्योंकि ब्रॉक लैसनर के खिलाफ मैच WrestleMania में हुआ था, खासकर मैच के दौरान उनसे जो गलती हुई थी और पूरा नहीं किया था। लेकिन शेन मैकमैहन के खिलाफ स्ट्रीट फाइट मैच के बारे में फैंस हर बार पूछते हैं। यह मैच King of the Ring में हुआ था लेकिन ऐसा लगा कि हमने WrestleMania में मैच लड़ा था, यह इतना बड़ा था।"

