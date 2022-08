फेमस WWE Superstar को Roman Reigns को कहां हराकर बनना चाहिए चैंपियन? दिग्गज ने किया बहुत बड़ा खुलासा   

Roman Reigns: WWE सुपरस्टार थ्योरी (Theory) अगर रोमन रेंस (Roman Reigns) के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के रन को समाप्त करने वाले हैं, तो पूर्व WWE मैनेजर डच मेंटल (Dutch Mantell) ने कंपनी को एक रोचक सलाह दी है।

पिछले महीने हुए Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में थ्योरी ने MITB लैडर मैच जीतकर गारंटी वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीफकेस पर अपना कब्जा जमाया था। 24 वर्षीय यंग सुपरस्टार ने SummerSlam 2022 में ब्रॉक लैसनर और रोमन रेंस के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के दौरान अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने की कोशिश की थी। हालांकि, वो खुद ही लैसनर के हमले का शिकार हो गए।

WWE में जेब कोल्टर के नाम से पहचाने जाने वाले डच मेंटल ने Sportskeeda Wrestling के शो “Smack Talk” में बात करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि थ्योरी वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए तैयार हैं। अगर फिर भी उन्हें चैंपियन बनाया जाता है तब दिग्गज मैनेजर ने कंपनी को सलाह दी है कि यह किसी नॉन टीवी इवेंट में होना चाहिए।

"यह उस वक्त करना चाहिए जब किसी ने इसके बारे में सोचा तक ना हो। आपको पता है ऐसा करना कहाँ सही होगा ? किसी लाइव इवेंट में। फिर उसके बाद आप इसे रिकॉर्ड कर लें और यह थ्योरी का हक है। फिर आप सभी को यह जानकारी दें कि थ्योरी अब नए वर्ल्ड चैंपियन हैं। आप अपना वीकली शो शुरू करेंगे और निश्चित ही फैंस यह जानकार हैरान होते हुए कहेंगे ' यह क्या पागलपन है। ' "

ऊपर दिए गए वीडियो में आप मेंटल को सुन सकते हैं, उन्होंने WWE में ब्रे वायट की प्रोमो स्किल्स के बारे में भी बात की है।

WWE Clash at the Castle में होगा रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर का आमना-सामना

पिछले हफ्ते SmackDown के एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर शेमस को Good Old Fashioned Donnybrook मैच में हराकर रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर बने थे। अब ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस का सामना यूक में होने वाले Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा।

