WWE इतिहास में अभी तक हुए सभी विमेंस Money in the Bank लैडर मैच और उनके विजेताओं की लिस्ट

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन काफी समय से देखने को मिल रहा है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में विमेंस रेसलिंग को बढ़ावा मिला है। इसी वजह से विमेंस Money in the Bank लैडर मैचों का भी आयोजन होने लगा है। अभी तक कुल 7 बार यह धमाकेदार मैच हुआ है। इस आर्टिकल में हम WWE इतिहास के सही विमेंस Money in the Bank लैडर मैचों की लिस्ट और उनके विजेताओं पर नज़र डालेंगे।

WWE इतिहास के सभी विमेंस Money in the Bank लैडर मैच और उनके विजेताओं की लिस्ट

- Money in the Bank 2017: WWE इतिहास का सबसे पहला विमेंस लैडर मैच कार्मेला, बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, नटालिया और टमीना के बीच हुआ था। अंत में जेम्स एल्सवर्थ ने ब्रीफकेस निकालते हुए कार्मेला को इसे दे दिया। कार्मेला की जीत हुई लेकिन उनसे ब्रीफकेस वापस ले लिया गया।

- SmackDown: ब्लू ब्रांड के 27 जून 2017 के एपिसोड में विमेंस Money in the Bank के लिए रीमैच हुआ। इस मैच में कार्मेला ने आखिर खुद के दम पर जीत दर्ज की और कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा किया।

- Money in the Bank 2018: एलेक्सा ब्लिस, बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, एम्बर मून, लाना, नटालिया और साशा बैंक्स के बीच लैडर मैच हुआ। इस मैच में बैकी लिंच लैडर पर से नीचे गिर गईं और एलेक्सा ब्लिस ने कॉन्ट्रैक्ट निकालकर जीत दर्ज की।

- Money in the Bank 2019: कंपनी के इतिहास का चौथा विमेंस MITB लैडर मुकाबला कार्मेला, डैना ब्रुक, एम्बर मून, बेली, मैंडी रोज़, नेओमी, नटालिया और निकी क्रॉस के बीच देखने को मिला। इस मैच में बेली ने मैंडी और सोन्या को लैडर पर से नीचे गिराया और खुद ब्रीफकेस निकालते हुए जीत हासिल की।

- Money in the Bank 2020: विमेंस और मेंस के लैडर मुकाबले साथ में देखने को मिले थे। यहां ओस्का ने डैना ब्रुक, लेसी एवंस, कार्मेला, नाया जैक्स और शेना बैज़लर को पराजित करते हुए बड़ी जीत दर्ज की थी।

- Money in the Bank 2021: WWE इतिहास का छठा विमेंस MITB मैच बेहतरीन था। इस मैच में ओस्का, एलेक्सा ब्लिस, नेओमी, निकी A.S.H, लिव मॉर्गन, ज़ेलिना वेगा, नटालिया और टमीना ने हिस्सा लिया था। अंतिम समय में सभी स्टार्स लैडर पर लड़ रही थीं। इसी बीच निकी A.S.H ने चालाकी दिखाई और टॉप पर चढ़कर ब्रीफकेस निकालते हुए जीत हासिल की।

- Money in the Bank 2022: पिछले साल के विमेंस लैडर मैच को इतिहास के सबसे अच्छे MITB मुकाबलों में गिना जाएगा। लिव मॉर्गन ने इस मैच में ओस्का, बैकी लिंच, एलेक्सा ब्लिस, शॉट्ज़ी, लेसी एवंस और राकेल रॉड्रिगेज़ को पराजित किया था।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes