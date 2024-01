WWE में मौजूद सभी चैंपियंस की लिस्ट: Roman Reigns के अलावा कौन से 14 Superstars चैंपियन हैं?

WWE: 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ WWE फैंस को पूरे साल धमाकेदार एक्शन की उम्मीद होने वाली है। कई सुपरस्टार्स की कोशिश अपना नाम बनाने की होगी, तो कुछ स्टार्स WWE में चैंपियनशिप जीतते हुए अपना सपना पूरा करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे सकते हैं।

मौजूदा समय में कंपनी में 12 चैंपियनशिप हैं और इन्हें 15 सुपरस्टार्स होल्ड कर रहे हैं। Raw और SmackDown ब्रांड में तीन-तीन चैंपियंस हैं। इसके अलावा दो चैंपियनशिप ऐसी हैं जोकि दोनों ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। NXT की बात की जाए, तो वहां सबसे ज्यादा 4 चैंपियनशिप मौजूद हैं।

आपको बता दें कि SmackDown का सबसे बड़ा टाइटल अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, जोकि रोमन रेंस के पास हैं। Raw का सबसे प्रमुख टाइटल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हैं, जो इस समय सैथ रॉलिंस के पास हैं और NXT में सबसे बड़ा टाइटल NXT चैंपियनशिप है और इल्जा ड्रैगूनोव इसे होल्ड कर रहे हैं।

WWE में मौजूद सभी चैंपियनशिप और उन्हें होल्ड करने वाले चैंपियंस की लिस्ट

SmackDown में कौन-कौन से सुपरस्टार्स चैंपियंस हैं?

अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन - रोमन रेंस (Payback, अगस्त 2020 और WrestleMania 38 नाईट 2, अप्रैल 2022)

विमेंस चैंपियन - इयो स्काई (SummerSlam, अगस्त 2023)

यूएस चैंपियन - लोगन पॉल (Crown Jewel, नवंबर 2023)

Raw में इस समय कौन से स्टार्स चैंपियंस हैं?

वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन - सैथ रॉलिंस (Night of Champions, मई 2023)

WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियन - रिया रिप्ली (WrestleMania 39 नाईट 1, अप्रैल 2023)

आईसी चैंपियन - गुंथर (SmackDown, जून 2022)

Raw और SmackDown दोनों ब्रांड के चैंपियंस

अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस - जजमेंट डे के फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट (Raw, अक्टूबर 2023)

विमेंस टैग टीम टीम चैंपियंस - कटाना चांस और केडन कार्टर (Raw, दिसंबर 2023)

NXT में इस समय कौन-कौन से सुपरस्टार्स चैंपियंस हैं

NXT चैंपियन - इल्जा ड्रैगूनोव (No Mercy, सितंबर 2023)

NXT विमेंस चैंपियन - लायरा वैल्किरिया (NXT: Halloween Havoc नाईट 1, अक्टूबर 2023)

NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन - ड्रैगन ली (Deadline, दिसंबर 2023)

NXT टैग टीम चैंपियंस - द फैमिली के टोनी डी'एंजेलो और चैनिंग लोरेंज़ो (NXT, नवंबर 2023)

इस साल WWE में Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania, Backlash, Bash in Berlin, Money in the Bank, SummerSlam और Survivor Series जैसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन होना है। उम्मीद की जा सकती है कि इन इवेंट्स के जरिए नए चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं।

(नोट: यह आर्टिकल 1 जनवरी 2024 तक ही अपडेटेड है।)