WWE में Raw विमेंस चैंपियन बनने वाली सभी सुपरस्टार्स की पूरी लिस्ट

WWE में चैंपियनशिप्स का काफी ज्यादा महत्व है। रॉ (Raw) और स्मैकडाउन (SmackDown) दोनों ब्रांड्स के पास अपने अलग-अलग टाइटल्स मौजूद है। Raw में विमेंस सुपरस्टार्स के लिए चैंपियनशिप है जिसका नाम Raw विमेंस चैंपियनशिप है। इस चैंपियनशिप को कई विमेंस स्टार्स ने जीता है और इसी कारण टाइटल का काफी ज्यादा महत्व है।

WWE Raw विमेंस चैंपियनशिप जीतने वाली सभी सुपरस्टार्स की लिस्ट

2016 के WWE ड्राफ्ट के बाद काफी बदलाव देखने को मिले WWE विमेंस चैंपियनशिप Raw में आ गई और इसका नाम बदलकर Raw विमेंस चैंपियनशिप रख दिया गया। उस समय शार्लेट फ्लेयर चैंपियन थीं और इसके बाद कई बार टाइटल चेंज देखने को मिले। अब तक कई सारी विमेंस स्टार्स को Raw की टॉप चैंपियनशिप जीतने का मौका मिल चुका है। खैर, यह है अब तक Raw विमेंस चैंपियंस रहने वाली सुपरस्टार्स की लिस्ट:

- शार्लेट फ्लेयर: WrestleMania 32 (3 अप्रैल 2016)

edward @blinksflair @MsCharlotteWWE

Charlotte Flair (c) vs Sasha Banks vs Becky Lynch @BellaTwins WrestleMania 32Charlotte Flair (c) vs Sasha Banks vs Becky Lynch @MsCharlotteWWE @BellaTwins WrestleMania 32 Charlotte Flair (c) vs Sasha Banks vs Becky Lynch https://t.co/TymXdaiMwn

- साशा बैंक्स: Raw (25 जुलाई 2016)

- शार्लेट फ्लेयर: SummerSlam (21 अगस्त 2016)

- साशा बैंक्स: Raw (3 अक्टूबर 2016)

- शार्लेट फ्लेयर: Hell in a Cell (30 अक्टूबर 2016)

- साशा बैंक्स: Raw (28 नवंबर 2016)

- शार्लेट फ्लेयर: Roadblock: End of the Line (18 दिसंबर 2016)

- बेली: Raw (13 फरवरी 2017)

- एलेक्सा ब्लिस: Payback (30 अप्रैल 2017)

- साशा बैंक्स: SummerSlam (20 अगस्त 2017)

- एलेक्सा ब्लिस: Raw (28 अगस्त 2017)

- नाया जैक्स: WrestleMania 34 (8 अप्रैल 2018)

- एलेक्सा ब्लिस: Money in the Bank (17 जून 2018) Money in the Bank कैश-इन

- रोंडा राउजी: SummerSlam (19 अगस्त 2018)

Sean Ross Sapp of Fightful.com @SeanRossSapp Ronda Rousey is WWE Raw Women's Champion. She's the first woman to hold UFC and WWE titles. Ronda Rousey is WWE Raw Women's Champion. She's the first woman to hold UFC and WWE titles. https://t.co/O5EnUI4Y20

- बैकी लिंच: WrestleMania 35 (8 अप्रैल 2019)

- असुका: Money in the Bank (15 अप्रैल 2020): विमेंस Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीत के बाद उन्हें चैंपियन बनाया गया

- साशा बैंक्स: Raw (20 जुलाई 2020)

- असुका: SummerSlam (23 अगस्त 2020)

- रिया रिप्ली: WrestleMania 37 नाईट 2 (11 अप्रैल 2021)

- शार्लेट फ्लेयर: Money in the Bank (18 जुलाई 2021)

- निकी A.S.H: Raw (19 जुलाई 2021) Money in the Bank कैश-इन

- शार्लेट फ्लेयर: SummerSlam (21 अगस्त 2021)

- बैकी लिंच: SmackDown (22 अक्टूबर 2021): शार्लेट फ्लेयर और बैकी लिंच के बीच टाइटल एक्सचेंज हुआ था

(नोट: आर्टिकल लिखने के समय तक बैकी लिंच के पास Raw विमेंस चैंपियनशिप मौजूद है। आने वाले समय में टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है।)

Edited by Ujjaval Palanpure