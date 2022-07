"सही समय का इंतजार करो"- WWE की मौजूदा चैंपियन ने SummerSlam से पहले Theory को दी अहम सलाह

Theory and Liv Morgan: मौजूदा WWE स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियन लिव मॉर्गन (Liv Morgan) ने थ्योरी (Theory) को सफलतापूर्वक मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने के लिए कुछ टिप्स दी हैं। थ्योरी और मॉर्गन इस महीने की शुरुआत में हुए Money in the Bank शो मे मेंस और विमेंस ब्रीफकेस के विजेता हैं।

पूर्व रायट स्क्वाड सदस्य ने लैडर मैच जीतने के थोड़ी देर बाद ही रोंडा राउजी पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर दिया था। वो ऐसा करके नई SmackDown विमेंस चैंपियन बनी थीं। थ्योरी ने लगातार इस बात के संकेत दिए हैं कि वो SummerSlam 2022 में ब्रॉक लैसनर और रोमन रेंस के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होने वाले मैच में दखल दे सकते हैं।

Sportskeeda Wrestling के रिजु दासगुप्ता से बात करते हुए मॉर्गन ने 24 साल के सुपरस्टार को सलाह दी है कि उन्हें सफलतापूर्वक कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा,

"जी हां, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट जीता था, तब मैंने खुद से कहा था कि जब मुझे सही लगेगा, तभी मैं इसे कैश-इन करूंगी। जब मैं रोंडा और नटालिया का मैच देख रही थीं तब मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैश करूंगी लेकिन मुझे अंदर से यह एहसास हुआ कि यह बिल्कुल सही समय है। मैं उनसे केवल इतना ही कहूँगी कि आप अपने अंदर की आवाज को सुनें। जब आपको यह लगने लगे कि यह सही वक्त है, आप जाएं और कैश-इन करें।"

WWE के विमेंस डिवीजन में देखने मिले हैं बड़े बदलाव

विमेंस डिवीजन की बात करें तो कंपनी की सभी स्टोरीलाइंस में द फोर हॉर्सविमेन (बेली, साशा बैंक्स, शार्लेट फ्लेयर, और बैकी लिंच) का दबदबा देखने मिलता था। पिछले कुछ समय से कुछ बदलाव विमेंस डिवीजन में देखे जा सकते हैं। बियांका ब्लेयर और लिव मॉर्गन जैसी सुपरस्टार्स ने आगे आकर दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी है।

बियांका Raw विमेंस चैंपियन हैं वहीं लिव SmackDown विमेंस चैंपियन हैं। अगर दोनों चैंपियंस SummerSlam में अपने टाइटल्स रिटेन करने में सफल होती हैं तो निश्चित ही कुछ अनदेखी स्टोरीलाइंस फैंस को देखने मिलेंगी।

