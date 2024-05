King and Queen of the Ring में अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल मैच से पहले चैंपियन ने उठाया चौंकाने वाला कदम, बड़ा कारनामा करने का किया दावा

Logan Paul Makes Shocking Move Ahead Championship Match: WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) इवेंट में कोडी रोड्स और लोगन पॉल (Logan Paul) के बीच मैच होगा। दोनों अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए आमने-सामने आने वाले हैं। इस मैच में रोड्स का टाइटल दांव पर होगा और लोगन अपनी यूएस चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं करेंगे। अब लोगन ने इस मुकाबले से पहले बड़ा कदम उठाया है।

King and Queen of the Ring के किकऑफ इवेंट में कोडी रोड्स और लोगन पॉल का कंफ्रंटेशन देखने को मिला। इसी बीच लोगन पॉल ने एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने ब्रास नकल्स निकाले और इसे माइकल कोल को दे दिया। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ने बताया कि वो कोडी रोड्स को बिना किसी चीटिंग के हराना चाहते हैं। उन्होंने डबल चैंपियन बनने का कारनामा करने की बात भी बोली और कहा,

"मैं इस चीज़ (ब्रास नकल्स) को किसी को देने वाला हूं। मैं कोडी रोड्स को सही तरह से हराऊंगा। माइकल कोल, अगर मैं आपको यह ब्रास नकल्स दे दूं, तो ऐसा रहेगा? आप इन्हें रख लीजिए। आपको यह तय करना होगा कि मैं इनका उपयोग नहीं कर पाऊं। कोडी रोड्स, मैं आपके खिलाफ ईमानदारी से नज़र आऊंगा। मैं आपके कंधे से यह टाइटल लूंगा और इसे अपने कंधे पर रखूंगा।"

आप नीचे लोगन पॉल से जुड़ी यह वीडियो देख सकते हैं:

लोगन पॉल ने अपने कई मैचों में ब्रास नकल्स का उपयोग किया है। Crown Jewel 2023 में लोगन ने नकल्स की मदद से रे मिस्टीरियो पर हमला किया था और वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए थे। लोगन लगातार इनका उपयोग करते हैं और अब WWE King and Queen of the Ring में होने वाले मैच में उनका नकल्स का उपयोग करने से इंकार करना चौंकाने वाली चीज़ है।

WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल ने King and Queen of the Ring में अपनी जीत का दावा किया

लोगन पॉल ने रे मिस्टीरियो को सऊदी अरब में ही हराया था और अब उन्होंने दोबारा सऊदी अरब में चैंपियनशिप जीतने का दावा ठोका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की और इसमें कैप्शन में लिखा,

"किंगडम में टाइटल के लिए वापस आ गया हूं।"

आप नीचे लोगन पॉल की यह पोस्ट देख सकते हैं: