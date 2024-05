King and Queen of the Ring में होने वाले अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच को लेकर कंपनी के ऑरिजिनल प्लान का हुआ खुलासा

Logan Paul Dismissed Title Plans Changing: WWE King and Queen of the Ring 2024 के आयोजन में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लोगन पॉल (Logan Paul) के पास अपने छोटे से करियर में इस बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका होगा। कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और उनके बीच चैंपियन vs चैंपियन मैच होगा। रोड्स का टाइटल इस मैच में दांव पर होगा। इस महामुकाबले को लेकर पॉल ने अब बड़ा बयान दिया है।

लोगन पॉल और कोडी रोड्स के बीच अच्छा मैच होगा। कोडी अपने टाइटल को आसानी से रिटेन नहीं कर पाएंगे। पॉल ने अभी तक अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है। यूएस चैंपियन के रूप में भी वो अच्छा काम कर रहे हैं।

WWE's The Bump पर लोगन पॉल ने ऑरिजिनल प्लान का खुलासा किया। उन्होंने कहा,

चीजें बदली नहीं हैं। ये हमेशा से कोडी रोड्स के टाइटल के लिए था, मेरे लिए कुछ नहीं था। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि लोग इस चीज से परेशान हैं।

पहले फैंस को लगा था कि इस मुकाबले में दोनों का टाइटल दांव पर होगा लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में इस कंफ्यूजन को दूर किया गया। रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को पॉल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। अब तो पॉल ने भी क्लियर कर दिया है कि कंपनी का ऑरिजिनल प्लान पहले से कोडी के टाइटल को लेकर ही था।

क्या WWE में अपने 12वें मैच में लोगन पॉल जीत हासिल कर पाएंगे?

King and Queen of the Ring 2024 में लोगन पॉल अपने करियर का 12वां मैच लड़ेंगे। कोडी रोड्स के साथ उनका ये पहला मुकाबला होगा। Crown Jewel 2022 का आयोजन सऊदी अरब में हुआ था। रोमन रेंस और लोगन पॉल के बीच इस शो में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हुआ था। पॉल जीत हासिल करने में नाकाम रहे थे।

लोगन पॉल का करियर कंपनी में आगे भी अच्छा रहेगा। उन्हें आगे जाकर बड़ा पुश दिया जा सकता है। इस बार अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप हासिल करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। उनके पास डबल चैंपियन बनने का मौका इस बार होगा। अगर वो डबल चैंपियन बन गए तो अपने करियर में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे।